[{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","shortLead":"A brit bulvárlap megszólaltatta JK Rowling bántalmazó exférjét.","id":"20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdda925-ccad-42e0-a5e5-2b63c7824fad","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Kiborultak_a_Sun_cimlapjan_a_brit_kepviselok","timestamp":"2020. június. 12. 09:50","title":"Kiborultak a Sun címlapján a brit képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","shortLead":"Kijelölték az újonnan létrehozott alapítványok működési kereteit.","id":"20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd27e5e-96d4-4ebf-b071-fcccef78d78a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egyetem_alapitvany_kuratorium_felsooktatas_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 13. 12:04","title":"Kiderült, mennyi pénzt kapnak az államtól a hat egyetem működtetését átvevő alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London megerősítette a döntését.","shortLead":"London megerősítette a döntését.","id":"20200612_brexit_atmeneti_idoszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ea984-b6b0-4176-9d1c-f644b1be1713","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_brexit_atmeneti_idoszak","timestamp":"2020. június. 12. 15:42","title":"Brexit: nem hosszabbítja meg az átmeneti időszakot a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73a36-0a78-44b6-b6b9-e05105a8daa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lefülelt drogfogyasztók kotyogták el a rendőröknek, hol van a dílerük. 