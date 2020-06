Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrációkat annak ellenére tartották meg, hogy a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom van érvényben. ","shortLead":"A demonstrációkat annak ellenére tartották meg, hogy a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom van érvényben. ","id":"20200613_Ezren_tuntettek_a_rendori_eroszak_ellen_francia_nagyvarosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17325dc3-903d-4982-ad51-cbaeaaefeaac","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ezren_tuntettek_a_rendori_eroszak_ellen_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. június. 13. 18:50","title":"Ezrek tüntettek a rendőri erőszak ellen francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását az unokájára bízza.","shortLead":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását...","id":"20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce24174-fdd7-4bc7-86ae-126be3fbf1de","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","timestamp":"2020. június. 13. 17:34","title":"Új főnököt kap Hello Kitty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét csütörtököt mondott a technológia.","shortLead":"A japán Interstellar Technolgies nevű cég újabb, a MOMO-5 nevű rakétát próbálta eljuttatni a világűrbe, de ismét...","id":"20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655cf1cf-0a7a-4883-8249-7af1e3baf324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35330e3d-9521-421e-a888-1f9ff4cc7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_interstellar_technologies_momo_5_japan_raketainditas_teszt","timestamp":"2020. június. 15. 14:03","title":"Videó: 70 másodpercig rendben repült, aztán valami elromlott a japán rakétában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem változtatná meg gyökeresen a koronavírus elleni küzdelem alapelveit. A szomszédos országokban regisztráltnál sokkal több svédországi haláleset ellenére sem rendelne el jóval komolyabb korlátozásokat.","shortLead":"Bár elismerte, hogy néhány dologban hibázott, Anders Tegnell, Svédország járványügyi főfelelőse továbbra sem...","id":"202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30a0f09-bbf9-4b8b-ab24-45e455698567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e136d81-2c1f-4206-92e0-d55c7625daff","keywords":null,"link":"/360/202024_anders_tegnell_asved_jarvanystrategia_atyja","timestamp":"2020. június. 14. 12:30","title":"A pulóveres járványstratéga, akinek módszereit világszerte feszülten figyelik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási tilalmat, a Semmelweis Egyetem betegellátói intézményeiben továbbra is érvényben marad a tilalom.","shortLead":"Bár az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt központi kórházi látogatási...","id":"20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae49338-8064-4697-9a93-b9d0ce0baedb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_A_Semmelweis_korhazaiban_tovabbra_is_tilos_a_latogatas","timestamp":"2020. június. 13. 19:52","title":"A Semmelweis Egyetem kórházaiban továbbra is tilos a látogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. ","id":"20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16584b96-c97f-413e-8c03-a00846cf0b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ebc776-c1fe-49f9-8a96-af8f8c1f0704","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Szijjarto_10_ezer_lelegeztetogepet_vettunk_Kinabol_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 13:32","title":"Szijjártó: \"10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkolta a járvány az albérletpiacot, ami nemcsak a bérleti díjak csökkenését okozta, de a tulajdonosok is rendkívüli engedményeket biztosítottak a bérlőik számára – áll az ingatlan.com elemzésében.","shortLead":"Sokkolta a járvány az albérletpiacot, ami nemcsak a bérleti díjak csökkenését okozta, de a tulajdonosok is rendkívüli...","id":"20200615_laks_ingatlan_berlo_alberlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c886f43-c8ff-4d5e-86b7-b90a4cb84ee8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_laks_ingatlan_berlo_alberlet","timestamp":"2020. június. 15. 08:11","title":"Óriási kedvezményeket kínálnak a lakástulajdonosok a bérlőiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]