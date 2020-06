Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter felett van a gond az idei utazásoknál, hanem tengerszinten.","shortLead":"Ki a terminálról kilépsz, hagyj fel minden reménnyel! Varga G. Gábor repülési szakújságíró szerint nem 10 ezer méter...","id":"20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f5d76-e2ff-41c8-bd09-5145c0027350","keywords":null,"link":"/360/20200614_Utasok_legorvenyben_ha_elmulik_a_jarvanyhelyzet_az_arak_is_elszallnak","timestamp":"2020. június. 14. 08:30","title":"Utasok légörvényben: ha elmúlik a járványhelyzet, az árak is elszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban.","shortLead":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó...","id":"20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0228f46-a5f5-4ca5-87c4-a74c27afb0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","timestamp":"2020. június. 14. 13:10","title":"Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af71877e-7061-4d35-96fc-3ec6b4405ba4","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy új robotporszívó természetesen többet tud, mint egy régi hagyományos. De vajon hogyan alakul az ár- és a funkcióbéli különbség, ha mindkét kiadásból az aktuálisan legjobbak közé tartozó új modelleket vesszük elő?","shortLead":"Egy új robotporszívó természetesen többet tud, mint egy régi hagyományos. De vajon hogyan alakul az ár- és...","id":"20200614_mit_tudnak_a_legujabb_porszivok_samsung_vr7200r_teszt_vc3100_velemeny_robotporszivo_vagy_kezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af71877e-7061-4d35-96fc-3ec6b4405ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cb99e8-c5d4-43c2-a6e8-ffec12ffff4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_mit_tudnak_a_legujabb_porszivok_samsung_vr7200r_teszt_vc3100_velemeny_robotporszivo_vagy_kezi","timestamp":"2020. június. 14. 14:00","title":"Mit tudnak a legújabb porszívók? Kipróbáltunk egy robotot és egy kézit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be8bf9e-90fe-4469-a705-7dd6192a20fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200614_Gazrobbanas_tortent_Nagylokon","timestamp":"2020. június. 14. 18:02","title":"Gázrobbanás történt Nagylókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső is társult.","shortLead":"Vasárnap ebédidőre megérkezett a beharangozott vihar a fővárosba. Több helyen a villámlás és dörgés mellé kiadós jégeső...","id":"20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85627562-6c95-489f-bd1d-a06c46fc8c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79100a60-b8bd-4c44-9d59-c983674ff8c1","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Igy_csapott_le_a_jegeso_Budapestre","timestamp":"2020. június. 14. 13:32","title":"Így csapott le a jégeső az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak.","shortLead":"Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország...","id":"20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b6aa21-041f-4a23-add1-4160435c0fdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Olaszorszag_es_Szlovenia_megnyitotta_az_elso_kozos_hataratkelot","timestamp":"2020. június. 13. 21:53","title":"Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","shortLead":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","id":"20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ad51b-73a6-4cea-9d68-7b4dddb9ff52","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","timestamp":"2020. június. 14. 12:38","title":"Egy brit nő vett egy doboz kacsatojást, és otthon kiköltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]