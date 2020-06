Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e178d6e-3d43-4d58-ae88-d16972d996f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","timestamp":"2020. június. 17. 17:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","shortLead":"Sokkal inkább egymással és magukkal vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, mint a Fidesszel.","id":"20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=186eb5b5-049b-4c68-b608-2ed006078d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc27fdc-d49e-4b00-8464-c5c3905dd17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_hvg_ellenzeki_partok_momentum_jobbik_mszp","timestamp":"2020. június. 17. 15:51","title":"Nem fordult jobbra a Momentum, csak üzemi baleset érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","shortLead":"A rendőrség szerint helyes volt a büntetés.","id":"20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e1813c-d21a-446f-b863-f35e7b097c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4ae14-0248-4120-bb26-f23b01629a7c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Otszaz_eurojaba_kerult_a_kozteri_szellentes_egy_ferfinak_Becsben","timestamp":"2020. június. 17. 13:20","title":"Ötszáz eurójába került a köztéri szellentés egy férfinak Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint csak kokit/sallert kapott az Európai Bíróságtól Orbán Viktor, egy hónapon belül már másodszor. A jelentések unisono azt tartalmazzák, hogy a magyar kormány ezúttal is túllőt a célon a Soros és az általa pártfogolt civilek elleni hadjáratával.","shortLead":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint...","id":"20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4decf8-0c4b-4f56-aaff-f05e6771e3b8","keywords":null,"link":"/360/20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"A teljes világsajtó beszámolt a civil törvény elkaszálásáról, változást remélve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt. Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a parlamenti írásbeli kérdést, és egy kerületi rendőrkapitányságnak továbbította, hogy vizsgálják meg a szöveget.","shortLead":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt...","id":"20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214cf8d7-682a-4087-b289-90252c24b167","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","timestamp":"2020. június. 17. 17:45","title":"A rendőrség vizsgálja Bayer Zsolt egyik írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések szerint. Kínában a járvány második hullámától tartanak, emiatt ezernyi légijáratot töröltek. Egy németországi húsüzemben több száz koronavírus-fertőzött dolgozót találtak.\r

","shortLead":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések...","id":"20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b463e0e-7992-4710-8afd-5f940443426e","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 19:54","title":"Romániában és Ukrajnában is újra tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék – a könnyű elérhetőség mellett. Az online videótárakban a folyamatosan megjelenő új szériák mellett párhuzamosan elkezdünk akár három másikat is, nem ritkán olyat, ami már befejeződött, a 90-es évek vége óta megerősödő minőségi sztenderdek miatt pedig már az újranézés sem bűncselekmény. Alább az HBO GO kínálatából válogattunk és teszünk javaslatokat, de a lista személyes ízlésünket tükrözi. ","shortLead":"A streaming-szolgáltatók indulásával és megerősödésével a sorozatok terén is óriási lett a merítés és a választék –...","id":"20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922fa2d8-9469-4a94-8d7d-9b45348489d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28ec390-fefc-4471-8631-a87b09aeb444","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200617_10_progressziv_sorozat_ami_mindent_megvaltoztatott_HBO_GO","timestamp":"2020. június. 17. 12:30","title":"10 progresszív sorozat, ami mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68270833-6b7c-4022-9f51-90bc89aa8a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez nem kevés pénz, a mérlegfőösszegük negyede. ","shortLead":"Ez nem kevés pénz, a mérlegfőösszegük negyede. ","id":"20200618_wirecard_keszpenzmentesfizetes_fintech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68270833-6b7c-4022-9f51-90bc89aa8a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26da020a-3d89-49e2-af34-bddf27629224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_wirecard_keszpenzmentesfizetes_fintech","timestamp":"2020. június. 18. 17:34","title":"Majdnem 2 milliárd dollárral nem tud elszámolni a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]