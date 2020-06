Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","shortLead":"Két hónappal meghosszabbította a bíróság a Deák téri gyilkosság gyanúsítottjainak a letartóztatását.","id":"20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2271f0-8f57-45dd-a58c-4774c616c44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_letartoztatas_deak_ter_keseles","timestamp":"2020. június. 25. 11:26","title":"Letartóztatásban maradnak a Deák téri késelés gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun, melyből megtudhatunk egyet s mást a nyunyóka szóról is.","shortLead":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun...","id":"202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130d418e-3ef4-4835-8645-8e682596be03","keywords":null,"link":"/360/202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"„Nagy szerző nagy szerelmes könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről. Szépségterapeuták szerint a kellemes kisugárzás a lelki egyensúlyon, az önismereten és a természetességen is múlik. ","shortLead":"A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről...","id":"202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85c2c89-a5e3-488d-a491-f1746c6e07de","keywords":null,"link":"/360/202026__szepsegterapeutak__atermeszet_adta__harom_azegyben__belso_simitasok","timestamp":"2020. június. 25. 17:00","title":"Szépségápolás: nem a fiatalság megőrzése, hanem önmagunk elfogadása az elsődleges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő ismerőseinkkel – vagy épp ismeretlenekkel.","shortLead":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő...","id":"20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b89e9-184e-4b4f-a272-ec5055bb5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","timestamp":"2020. június. 24. 10:03","title":"A Google újdonsága egy zongora, amit weboldalon nyomkodhat, távoli barátaival együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","shortLead":"A Google is küzd az álhírek ellen. Egy új fejlesztéssel már a fényképek terén is.","id":"20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542ab68f-5234-4e83-821b-4acddf4569b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_kepkereso_alhir_fact_check_valosagtartalom","timestamp":"2020. június. 24. 11:35","title":"Szólni fog a Google, ha hamis fotót akarunk letölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","shortLead":"A BAZ megyei katasztrófavédelemhez május elején érkezett kérdés a Viresol egy januári ügye miatt, most adtak rá választ.","id":"20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36463ed-d54e-41a6-9d1b-c6e29cbd6d20","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_viresol_kft_meszaros_lorinc_kornyezetszennyezes_katasztrofavedelem_borsi_miklos_kozerdeku_adatigenyles","timestamp":"2020. június. 25. 16:17","title":"Most jött meg a válasz: januárban nem szennyezett Mészáros cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","shortLead":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","id":"20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e87f-ffce-4cb7-b835-eb3fc77b8f09","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","timestamp":"2020. június. 25. 12:38","title":"Karácsony: Tarlós 9 éve alatt egy közbeszerzés kiírásáig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott a tervező, inkább rábírta az anyagot, hogy kommunikáljon viselőjéről. Ehhez csak egy csipetnyi technológiára van szükség.","shortLead":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott...","id":"20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f905e5-fcde-4413-8c8d-db6dc5ce0aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","timestamp":"2020. június. 24. 20:00","title":"“Fogsz egy divattervezőt és egy szoftverfejlesztőt, összerakod őket egy szobába, és várod, hogy mi lesz belőle”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]