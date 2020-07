Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","id":"20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3147e-bb28-45a8-834e-187f3a6c07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Tizenhárom fős magyar társaság tartotta el magát nők prostitúcióra kényszerítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","shortLead":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","id":"20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5160cf-e845-4621-a737-9a0f9941fc51","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 05. 16:43","title":"Közelebb a bajnoki címhez a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével.","shortLead":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel...","id":"20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49762f72-949f-498e-a9f7-4c789549fa63","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Pharrell Williams sorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság kezelése lesz a legnagyobb kihívás előtte.","shortLead":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság...","id":"20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41485920-a0f5-41f8-b358-ae5d6d4b3570","keywords":null,"link":"/360/20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Nyugati lapok: Nehéz feladat vár a vártnál nagyobb győzelmet arató horvát kormánypártra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi Leventével és Bródy Jánossal. A Válasz Online többek között megkérdezte tőlük, mit kerestek Demeternél.","shortLead":"Nagy felhorkanást váltott ki múlt héten, hogy a NER egyik fő kultúrpotentátja közös fotót tett közzé Szörényi...","id":"20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9008d23-cfd2-4166-946e-ccd1c22ed6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858a6941-14ae-460b-89a6-1b6e4b16d3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Mit_keresett_Szorenyi_es_Brody_Demeter_Szilardnal","timestamp":"2020. július. 06. 11:05","title":"Mit keresett Szörényi és Bródy Demeter Szilárdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","shortLead":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","id":"20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7944c40-b0bd-4ae8-98ea-e050df9a4656","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 06. 11:04","title":"Szlávik: Csalóka a napi 5-10 regisztrált koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]