[{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","shortLead":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","id":"20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab285b-98bf-473f-91e0-0a2c69e861a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","timestamp":"2020. július. 05. 13:50","title":"Az amerikai járványhelyzettől függ, mi lesz a német gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel; Németország vette át az EU elnökségét. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel...","id":"20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dc036d-6b15-4581-877a-14d64bfa1bfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. július. 05. 07:00","title":"És akkor a Tiltott Csíki Sörből támogatott Csíki Sör lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken az Egyesült Államokban, ahova ilyenkor általában vendégmunkások ezrei érkeznek. Csakhogy a Covid19-járvány és Donald Trump szigora miatt most nem jönnek.","shortLead":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken...","id":"20200704_usa_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201e66a-e48a-4292-a618-5b62b328f46a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_usa_mezogazdasag","timestamp":"2020. július. 04. 08:35","title":"Az USA-ban szinte könyörögnek a vendégmunkásoknak, hogy jöjjenek, ha tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája hatásosabb lehet a kezelések során.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban lefolytatott vizsgálatok szerint a koronavírus-fertőzésből kigyógyult férfiak vérplazmája...","id":"20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2271cde1-eeb3-4372-adab-d6bda5dd73f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1481234-a3d4-4a69-8241-626ff5aac66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_koronavirus_jarvany_antitest_nok_ferfiak_verplazmaja","timestamp":"2020. július. 04. 16:03","title":"Majdnem 600 mintát vizsgáltak: a férfiak vérplazmájában több lehet a koronavírus-antitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat a főépület díszudvarán, ezért döntöttek az intézet vezetői a szabadtéri rendezvény mellett. A hallgatók tömegesen regisztráltak - családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel közösen - az eseményre.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat...","id":"20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1ac6c-714d-402d-b963-998ed229870c","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2020. július. 04. 17:28","title":"Szokatlan helyszínen tartja meg az idei tanévzárókat a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV pickup változatát.","shortLead":"X-Tomi, aki elég komoly referenciákkal rendelkezik a virtuál tuningban, elkészítette a legerősebb Dodge Durango SUV...","id":"20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab50d19-808b-4e8e-a646-c89ec1d7ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab61ba-2cbb-4f55-9f7b-80997d896c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Maris_kesz_a_710_loeros_amerikai_izomSUV_magyar_valtozata","timestamp":"2020. július. 06. 04:33","title":"Máris kész a 710 lóerős amerikai izom-SUV „magyar változata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta, jó volna, ha az okosóráján lenne ilyen funkció.","shortLead":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta...","id":"20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80373c3-9e41-4f14-a384-3e149ad29bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","timestamp":"2020. július. 04. 14:03","title":"Jóval a járvány előtt tudta az Apple, kell egy kézmosást segítő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]