[{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan tyúkként, amit óvni kell, hogy aranytojást tojjon.","shortLead":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan...","id":"20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e704e-ac6a-4e7f-94e7-1fb9d64e4d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","timestamp":"2020. július. 09. 11:37","title":"A gazdaságnak is jót tenne, ha természetvédelmi terület lenne a Föld a harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash Bandicoot játékot.","shortLead":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash...","id":"20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c27426f-9dd0-4956-9cad-d716dc89f450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","timestamp":"2020. július. 10. 09:33","title":"Megjött az első videó: ilyen lesz az egyik legjobb playstationös játék mobilos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hatalmas teknős csontjait és páncéljának több száz lemezét is sikerült kiásni a Gross Pampauban felfedezett helyszínen.","shortLead":"Egy hatalmas teknős csontjait és páncéljának több száz lemezét is sikerült kiásni a Gross Pampauban felfedezett...","id":"20200710_11_millio_eves_oriasteknos_maradvanyai_gross_pampau","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958169f9-d115-4352-8041-b3bb96c4aceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f06836e-9121-4f1e-9a49-4838fca0117f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_11_millio_eves_oriasteknos_maradvanyai_gross_pampau","timestamp":"2020. július. 10. 21:03","title":"11 millió éves, 2 méteres óriásteknős maradványaira bukkantak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","shortLead":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","id":"20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4931-eafb-40a5-b656-5762ad9176b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","timestamp":"2020. július. 10. 11:47","title":"Hasítanak a fapadosok a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","shortLead":"Megszűnt pénteken a Magyarországról és számos más országból Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége.","id":"20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdc7f65-f317-4267-9bed-c782bdab2fff","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Mar_nem_kell_karantenba_mennie_azoknak_akik_Magyarorszagrol_Angliaba_utaznak","timestamp":"2020. július. 10. 05:11","title":"Már nem kell karanténba mennie azoknak, akik Magyarországról Angliába utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint rövid távon így lehetne megakadályozni a legjobban a szén-dioxid légkörbe kerülését, amíg a fosszilis tüzelőanyagok égetésével le nem állunk. Ráadásul a legnagyobb kibocsátó országokban rejlik a legnagyobb potenciál az eljárásban. ","shortLead":"A tudósok szerint rövid távon így lehetne megakadályozni a legjobban a szén-dioxid légkörbe kerülését, amíg a fosszilis...","id":"20200709_kopor_szendioxid_klimavaltozas_uveghazhatasugaz_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567168e1-29ca-47b2-ae7a-433ab3038691","keywords":null,"link":"/zhvg/20200709_kopor_szendioxid_klimavaltozas_uveghazhatasugaz_mezogazdasag","timestamp":"2020. július. 09. 10:45","title":"Kőporral hintenék be a földeket, hogy megkössék a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok új operációs rendszere, az iOS 14 egyelőre csak bétaváltozatban létezik, úgy viszont már kipróbálhatják a felhasználók.","shortLead":"Az iPhone-ok új operációs rendszere, az iOS 14 egyelőre csak bétaváltozatban létezik, úgy viszont már kipróbálhatják...","id":"20200710_apple_ios_14_beta_operacios_rendszer_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d73bd-83f3-48a1-a2f7-babff32f47ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_apple_ios_14_beta_operacios_rendszer_letoltese","timestamp":"2020. július. 10. 08:33","title":"Mostantól bárki letöltheti az iOS 14 bétaváltozatát, de nem árt vele vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]