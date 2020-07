Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","shortLead":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","id":"20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759a88c-aa22-4548-8bdf-3cd773282a35","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:58","title":"Az USA-ból Budapestre költözik egy család, mert itt jobban kezelik a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","shortLead":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","id":"20200710_Dustin_Hoffman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c8c442-080b-458d-b766-3516602fc2f8","keywords":null,"link":"/360/20200710_Dustin_Hoffman","timestamp":"2020. július. 11. 12:15","title":"Vagyonát elajándékozta, lakókocsiban is élt a kasszasiker írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0b665-cc9e-4093-9f10-70fb5d0db503","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testhezálló szerepnek tűnik. ","shortLead":"Testhezálló szerepnek tűnik. ","id":"20200711_Kannabisz_farmenek_allt_James_Belushi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0b665-cc9e-4093-9f10-70fb5d0db503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af2eac8-15df-47ad-89c0-87da8b05192f","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Kannabisz_farmenek_allt_James_Belushi","timestamp":"2020. július. 11. 17:05","title":"Kannabiszfarmenek állt James Belushi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött volt.","shortLead":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött...","id":"20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f1948-cb02-4d44-be29-9510da9c4f39","keywords":null,"link":"/elet/20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 12. 09:38","title":"Nem hitt a koronavírusban és elment egy COVID-partyba - meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és a Gamalej Nemzeti Kutatóközpont – jelentették be Moszkvában. A közlemény szerint az önkéntesek, akiket beoltottak a vakcinával ellenanyagot termeltek, és jól érzik magukat.","shortLead":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és...","id":"20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e54aca-57db-4440-8c32-d1f5c202db19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2020. július. 12. 15:11","title":"Majdnem kész az orosz koronavírus-vakcina – állítja a védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","shortLead":"A Direkt36 forrásai szerint a szabálytalanság miatt örökségvédelmi bírságot is kirótt a kormányhivatal.","id":"20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f0d74f-d4b3-407f-9b95-bab3b3b97661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36aabf63-627b-443d-842f-42d3455c7094","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_regeszet_iragalmasrendi_korhaz_epitkezes_markolo_lelet","timestamp":"2020. július. 11. 10:29","title":"Egyszerűen kimarkolózták az értékes régészeti leleteket az Irgalmasrendi kórház bővítésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően, hogy Törökországban bejelentették, ismét mecsetként működik majd az eredetileg keresztény katedrálisként épült isztambuli műemlék.","shortLead":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően...","id":"20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a33e0b-2ead-49cb-95be-999132cf783d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","timestamp":"2020. július. 12. 17:40","title":"A pápának fáj, hogy ismét mecsetté teszik a Hagia Sophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]