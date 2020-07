Interaktív weboldalt indított a Spotify: a Soundtrack Your Workout nevű site-on a felhasználó meghatározhatja edzéseit, zenei preferenciáit, majd a szolgáltatás készít számára egy testre szabott lejátszási listát.

Nyolc különböző edzésforma közül lehet választani, majd a felhasználónak közölnie kell aktuális hangulatát a Spotifyjal. Ezután kiválaszthatja kedvenc zenei és podcast műfajait. A lejátszási lista tartalmazhat csak zenét, csak podcastet, illetve akár ezek keverékét is. Még a lista hosszát is meghatározhatja, ami akár két óra is lehet. A felhasználók emellett lehetőséget kapnak bizonyos tartalmak blokkolására is, hogy valóban egyéni lehessen az edzést kísérő lejátszási lista.

Nem ez az első alkalom, hogy a Spotify olyan szolgáltatást indít, amelyik lejátszási listát hoz létre a felhasználói preferenciák alapján. Volt már egy ilyen 2015-ben a futók számára, bár néhány év után ez megszűnt.

