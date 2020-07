Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","shortLead":"A parlamentnek kell meghoznia a döntést egy sarkalatos törvénnyel.","id":"20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6895cca9-d6fe-4132-a36d-f790306517dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_Roman_kormany_parlamenti_valasztasok_","timestamp":"2020. július. 27. 20:18","title":"Elvették a román kormánytól a parlamenti választások kiírásának jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","shortLead":"Órákig nem járt miatta az 1-es villamos","id":"20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bc6de-8aee-4ece-b257-723abb410672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6075e821-cb7a-417a-b615-e4c88fa6a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_hungaria_korut_baleset_lezaras","timestamp":"2020. július. 26. 20:59","title":"A villamosvágányon kötött ki a balesetező autós a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","shortLead":"Olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is.","id":"20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8138c0-da9f-4081-b7ce-e16596e706f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Csokken_az_uzemanyag_ara","timestamp":"2020. július. 27. 15:23","title":"Csökken az üzemanyag ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított felvételen mutatjuk.","shortLead":"Lelőjük a poént: valójában egy is elég volna, de Tatán négyet is ráeresztettek egy kiszuperált kocsira. Lassított...","id":"20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1cbe695-31bf-4ba7-8d31-fda0b7e0ee3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d3d3a-b5c8-4788-a949-9d15921b6b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Lassitott_felvetelen_ahogy_egy_T72es_tank_kilapit_egy_szemelyautot","timestamp":"2020. július. 26. 20:35","title":"Hány T-72-es tank kell egy kocsi kilapításához? – Tatán kipróbálták (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik: itt is jön a második hullám. Hiába vettek fel többeket a visszapattanást remélve, lehet, hogy hamarosan nekik sem lesz állásuk. ","shortLead":"Aligha van ma Magyarországon bárki, aki meg tudná mondani, hányan vesztették el a munkájukat, biztosnak csak az tűnik...","id":"202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b3ecc-0aa6-4580-9218-6633f4beecea","keywords":null,"link":"/360/202030__munkaeropiac__torz_szamok__masodik_hullam__dolgozhatnek","timestamp":"2020. július. 28. 13:00","title":"Spórolna a kormány a munkanélkülieken, hogy készüljön a második hullámra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Filmben és zenében is. ","shortLead":"Filmben és zenében is. ","id":"20200728_Fellini_bekoszon_a_Margitszigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22f8c5e-143d-45c3-b2cc-1a9c048d037a","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Fellini_bekoszon_a_Margitszigetre","timestamp":"2020. július. 28. 14:29","title":"Fellini beköszön a Margitszigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán arról beszélt egy interjúban, hogy a kormányközeli média változatos módon próbálja lejáratni.","shortLead":"Varga Zoltán arról beszélt egy interjúban, hogy a kormányközeli média változatos módon próbálja lejáratni.","id":"20200727_varga_zoltan_24_central_mediacsoport_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50698043-4a08-4db4-9d0f-3a1f1a41fb69","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_varga_zoltan_24_central_mediacsoport_index","timestamp":"2020. július. 27. 09:24","title":"A 24.hu tulajdonosa szerint az Index után ők kerültek a kormány célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]