[{"available":true,"c_guid":"378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","shortLead":"Idén már 61,17 milliárd forintért vásároltak be saját részvényeikből.","id":"20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=378c5204-42ad-4fb3-99d4-32c0ba676a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c96ec1-a3c1-4124-9d2d-2ae6a4bfb31d","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_otp_rekord_sajatreszvenyvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Rekordot döntött az OTP, annyit vásárolt saját részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára bemutatja a Pixel 4a telefont.","shortLead":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára...","id":"20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d09e96-0707-49d8-91aa-63750594b57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:03","title":"Holnap végre bemutatják a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban kettős mércéről beszélt.","shortLead":"A Nagyerdei Stadionban is tartanak ültetett rendezvényeket augusztusban. Az egyik este fellép Majka is, aki korábban...","id":"20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f8cb6b-f950-44b1-9515-58bcc6e8de13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec46cff8-6f04-46b4-8265-09c91554c57e","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_debrecen_nagyerdei_stadion_ultetett_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:06","title":"Debrecenben is lesznek 500 fősnél nagyobb koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","shortLead":"Mást gondol a magyar egészségügy helyzetéről a magyar miniszterelnök, és mást mutat az MNB jelentése.","id":"20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5349de-92fc-4fef-82df-3697ab33294e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Orban_Matolcsy_magyar_egeszsegugy_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 02. 20:43","title":"Orbán Viktor nem ért egyet Matolcsy Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem fogja jeleníteni őket.","shortLead":"A Google azon dolgozik, hogy megkímélje a felhasználókat a kéretlen értesítésektől, ezért egy idő után már meg sem...","id":"20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6cd31-63d2-4ba5-a7d7-5ffa0a2e3bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_chrome_push_ertesitesek_letiltasa_weboldal_bongeszes","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"Mindenki örülni fog a Chrome új funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","shortLead":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","id":"20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe36fca-edcf-4784-a12e-d64d3e774b18","keywords":null,"link":"/sport/20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:41","title":"Bundabotrányos kapcsolat miatt távozhat két magyar focista Svédországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban idén letaszították a trónról.","shortLead":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban...","id":"20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da24291-bca3-4a47-985d-0937e4a8fcad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:03","title":"Milyen mobilt érdemes venni? Melyik gyártó telefonjait tartjuk meg a legtovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]