Matricákkal és filterekkel is feldobhatjuk a zoomos hívásainkat, és a zajszűrőn is finomítottak a fejlesztők.

Az elmúlt hónapokban több frissítést is kapott a Zoom, annál látványosabb változás azonban még nem érkezett a videohívásokba, mint amit most adtak ki a fejlesztők: a virtuális hátterek után megérkeztek a filterek is.

A cég közlése szerint ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint az Instagram esetében használt filtereket: beszélgetés közben beállíthatjuk, hogy milyen színezetet kapjon a rólunk közvetített kép, mindezt pedig különböző AR-elemekkel (matricákkal) dobhatjuk fel.

A jövőben azt is beállíthatjuk, hogy a közvetített kép mennyire legyen világos: ha esetleg kevés a fény, a Zoom algoritmusa képes lehet azt bizonyos mértékben korrigálni, és extra fényt adni a videónkhoz.

A Zoom fejlesztői nem csak a vizuális elemekhez nyúltak hozzá: a frissítésnek köszönhetően lehetőségünk lesz arra is, hogy a korábbinál precízebb zajszűrést állítsunk be. Az algoritmust beállthatjuk automatikus érzékelésre, valamint alacsony, közepes és magas fokozatra is. Hogy melyiket érdemes használni, azt az adott helyzet dönti el. A Zoom által mutatott teszt alapján a megoldás elég jól végzi a dolgát.

A Zoom újdonságait tartalmazó 5.2-es változatot ide kattintva már le is lehet tölteni.

