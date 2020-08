Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc0768b9-f5cb-446b-aabf-bfb797a9beae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kiképzőmerülés során bukkantak rájuk a tűzoltó búvárok.","shortLead":"Egy kiképzőmerülés során bukkantak rájuk a tűzoltó búvárok.","id":"20200828_Vilaghaborus_robbanotesteket_talaltak_a_Dunaban_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc0768b9-f5cb-446b-aabf-bfb797a9beae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998f03b5-769c-4129-95e9-30382ed5658c","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Vilaghaborus_robbanotesteket_talaltak_a_Dunaban_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:13","title":"Világháborús robbanótesteket találtak a Dunában Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret szerint tíz napon belül elkészül a diagnózis daganatgyanú esetén.","shortLead":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret...","id":"20200827_varolista_egszsgugy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7c11c0-868d-4928-9e7c-3cd4098530e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_varolista_egszsgugy_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:17","title":"Tíz napon belül kapnak diagnózist Budapesten a daganatgyanús betegek októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete.","shortLead":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ...","id":"20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef383ffa-7470-4eb7-b5a4-5f05d472e2f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:31","title":"A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére ott lesznek, és Bíró Lászlót támogatják, akit a többi párt jelöl.","shortLead":"Ennek ellenére ott lesznek, és Bíró Lászlót támogatják, akit a többi párt jelöl.","id":"20200828_Kuria_nem_jelolhet_a_Jobbik_Tiszaujvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c14258-9da9-4b91-98a7-55d70e181fca","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Kuria_nem_jelolhet_a_Jobbik_Tiszaujvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:50","title":"Kúria: Nem jelölhet a Jobbik Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","shortLead":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","id":"20200827_romania_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837ea0d-54af-4c74-96bb-a259e58a87f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_romania_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:48","title":"Újabb negatív rekord Romániában: 1500 új fertőzött 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","shortLead":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","id":"20200828_boeing_787_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59e9f25-255a-4005-810a-7385e3a19be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_boeing_787_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:14","title":"Gyártási hibák kényszerítettek a földre nyolc Boeing gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén hasonlóan járt majdnem ugyanekkor. ","shortLead":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén...","id":"20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338990b2-a6af-46dc-a625-ef57e10209a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:01","title":"Centiken múlt az autós balesete egy szarvassal Csákvár közelében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]