Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","shortLead":"Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a nemzetiségi iskolában.","id":"20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1551e9-898c-49ab-9a4d-cff1d09f412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb815850-71ad-48b6-835b-93623bfc75d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_nagyvazsony_iskola_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:16","title":"Bezártak egy nagyvázsonyi iskolát koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra megpróbálhatjuk megadni magunknak.



","shortLead":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra...","id":"20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5da22d-8443-4021-91d2-3623e119dc19","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:30","title":"Így lehetünk önmagunknak jó szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","shortLead":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","id":"20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1cc7e-0765-4ae7-82cd-c3463592d4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:42","title":"A bírálatok ellenére Svédország lazán kezeli a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d23263-91f2-494c-bc98-66a98c9b833b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint tíz év után újult meg a Rolls-Royce Ghost, a luxusmárka bestsellere. ","shortLead":"Több mint tíz év után újult meg a Rolls-Royce Ghost, a luxusmárka bestsellere. ","id":"20200901_Rolls_Royce_Ghost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d23263-91f2-494c-bc98-66a98c9b833b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b55c6-1b57-49f6-a8c6-7fb4d01e76bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Rolls_Royce_Ghost","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:31","title":"Elegánsabb, letisztultabb lett az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen csökkenthető a koronavírus okozta halálesetek száma, ha a betegeket szteroidos készítményekkel kezelik – derül ki a JAMA orvosi szakportálon közöltekből.","shortLead":"Jelentősen csökkenthető a koronavírus okozta halálesetek száma, ha a betegeket szteroidos készítményekkel kezelik –...","id":"20200902_szteroid_koronavirus_halalozas_covid_19_kezeles_gyogyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cece48-a8bb-44ed-a493-e4f6dc5caad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a9057f-9d86-4f9f-bf1b-db7cf3b2800d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_szteroid_koronavirus_halalozas_covid_19_kezeles_gyogyszer","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:24","title":"Több új kutatás szerint ezek az olcsó gyógyszerek is segíthetnek a súlyos koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással, és a válogatottak hátrányba kerülésével kell szembenéznie, hanem azzal, hogy a koronavírus akár egyik napról a másikra is boríthat mindent, miközben ő épp fiatalítani kezdett. Ha bejön neki, legenda lesz.","shortLead":"Kezdődik a magyar válogatott szezonja csütörtök este Törökország ellen. Rossinak nemcsak a magyar tehetséggondozással...","id":"20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6cb61-ba8e-4beb-a331-635d5fc29740","keywords":null,"link":"/sport/20200902_Szovetsegi_kapitany_meg_nem_kuzdott_ennyi_bajjal_mint_Marco_Rossi","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"Szövetségi kapitány még nem küzdött ennyi bajjal, mint Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc02963e-538f-49fe-992a-dfe9a037b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab86708-c8bb-43f4-a3bf-0087932b1cc8","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Marabu_Feknyuz_Vidnyanszky_parbeszedre_keszult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vidnyánszky párbeszédre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]