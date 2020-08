Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja, a Fülke, melynek vendége Hont András. A beszélgetést péntek kora délután, a határzár részleteinek bejelentése előtt rögzítettük.","shortLead":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja...","id":"20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc1b35-8622-4a59-8912-1990075f3b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:00","title":"Hont András a Fülkében: \"Semmi köze a Fidesz legyőzésének ahhoz, hogy az ellenzék mit csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4295e-afc2-42a9-bac6-86046e65d62f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az új Defendert gyári állapotában egy kicsit talán unalmasnak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az új Defendert gyári állapotában egy kicsit talán unalmasnak tartják.","id":"20200831_meg_egyedibb_lett_az_uj_land_rover_defender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d4295e-afc2-42a9-bac6-86046e65d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434c487-e56e-4cfb-963a-177d56d0cbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_meg_egyedibb_lett_az_uj_land_rover_defender","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:59","title":"Mint egy luxusjacht: még egyedibb lett az új Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal többet ültek a képernyő előtt, unalmukban nassoltak, így néhány hónap alatt 1-2 kilót szedtek magukra. ","shortLead":"Sokkal többet ültek a képernyő előtt, unalmukban nassoltak, így néhány hónap alatt 1-2 kilót szedtek magukra. ","id":"20200829_dietetikus_magyar_gyerekek_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69432f2a-9951-4fb1-b1b0-783f2e43e70c","keywords":null,"link":"/elet/20200829_dietetikus_magyar_gyerekek_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:03","title":"A magyar gyerekek jelentős része többet evett a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]