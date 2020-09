Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij megmérgezését Jens Stoltenberg. A NATO-főtitkár nemzetközi fellépést szorgalmazott Oroszország ellen.","shortLead":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij...","id":"20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b75f60-d9d5-4a48-b54e-852bcf46a78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Nemzetközi fellépést sürget a NATO és az EU a Navalnij-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő támadójának. Az ítélet jogerős. ","shortLead":"A büntetés időtartamát csökkentette a másodfokú bíróság, viszont fogház helyett börtönt ítélt meg a kőbányai futónő...","id":"20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b702dbb-16da-4a10-bb9a-2d8c7390cb97","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_kobanyai_futono_tamadas_buntetes_borton","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:53","title":"Egy évvel kevesebbet kapott, de börtönben kell ülnie a kőbányai futónő támadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","shortLead":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","id":"20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad8d7b-e051-4690-8989-98976c04f0ab","keywords":null,"link":"/sport/20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:05","title":"Fucsovics Márton a legjobb 32 közé jutott a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","shortLead":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","id":"20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263e003-8cc6-4eb9-8f56-54cdb8990200","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 03. 22:03","title":"Két új, olcsóbb mobilt is kiad az Oppo, íme az F17 és az F17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","shortLead":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","id":"20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb41d4-3e3c-42a9-bfe8-fe0b718c5c45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:43","title":"A nyugdíjasok bevételének majdnem 40 százalékát is elviheti a rezsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","shortLead":"De Pintér Béla rendező szerint „hiába várja el a hóhér, hogy a vérpadon megcsókoljuk a kezét”.","id":"20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790acc4-42fc-4551-8b97-9cf2d7c93c7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_pinter_bela_vidnyanszky_attila_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:06","title":"Pintér Béla: Akit Vidnyánszky Attila el akar pusztítani, azt el is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pekingi állami média szerint az újrahasznosítható űrhajó békés célokat szolgál.","shortLead":"A pekingi állami média szerint az újrahasznosítható űrhajó békés célokat szolgál.","id":"20200904_kina_urhajo_urrepulogep_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d55b5e5-5a2a-4dcb-98ce-c03a0f21cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_kina_urhajo_urrepulogep_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:03","title":"Kína kilőtt az űrbe egy űrhajót, de semmit sem árulnak el róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]