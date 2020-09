Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","shortLead":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","id":"20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ae4cb4-e6ad-4f42-85c8-6361b1de457b","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","timestamp":"2020. szeptember. 06. 23:35","title":"Elhunyt Jirí Menzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80e749-d6ce-443c-9bf0-d00248531491","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kutató kíváncsi lett, mit művel a koronavírus a tüdőből származó hámsejtekkel. Röviden: semmi jót.","shortLead":"Néhány kutató kíváncsi lett, mit művel a koronavírus a tüdőből származó hámsejtekkel. Röviden: semmi jót.","id":"20200907_koronavirus_tudosejt_hamsejt_sejtek_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d80e749-d6ce-443c-9bf0-d00248531491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4df7b-dcaf-4c21-a689-165847333c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_koronavirus_tudosejt_hamsejt_sejtek_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:03","title":"Szörnyű képek jöttek arról, hogyan roncsolja a tüdőt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","shortLead":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","id":"20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117c5a82-c6e9-4385-b2aa-168f192a9f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:45","title":"Javítják az eddig gazdátlan solymári úthibát, még ma kész lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek kerékpárra, de a biciklisek jellemzően többet is költenek az útjukba eső boltokban, éttermekben és kávézókban.","shortLead":"Nem csak a károsanyag-kibocsátás csökkenéséből és a kevesebb megbetegedésből adódóan járunk jól, ha többen ülnek...","id":"20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d595d8dc-5da9-4da3-b8a9-afed81f0bec9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Milyen_gazdasagi_elonyokkel_jar_ha_bringazunk_a_varosban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:45","title":"⁠Levegő Munkacsoport: Gazdasági előnyökkel jár, ha bringázunk a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen egyedisége egy magyar fotós szemével a HVG ajánlójában.","shortLead":"Identitás- és fejlődésregény a millenniumi nemzedék egyik legünnepeltebb szépírójától és Japán összetéveszthetetlen...","id":"a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3778cbbe-9e88-4a2b-91fa-1eecab79a0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ae80fe-3aca-4e6b-b44c-25544952d08e","keywords":null,"link":"/360/a_misztikus_japan_egy_magyar_fotografus_szemevel","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:00","title":"A misztikus Japán egy magyar fotográfus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","shortLead":"Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.\r

","id":"20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ce245-77ee-4447-9634-adcd04805f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54387e38-de76-41f0-8c5a-30fec07ec160","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_turcsany_laszlo_salgotarjan_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:16","title":"Újra megválasztották a képviselőt, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]