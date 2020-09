Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda tagjai kipakoltak.","shortLead":"A nyitva hagyott spájz- és fürdőszobaablakok voltak azoknak a házaknak a gyenge pontjai, amiket egy dél-dunántúli banda...","id":"20200907_betores_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ca194-18f4-4350-b1e6-fa8d70138db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69962e-6453-42bb-8c76-fc37dc23a56a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_betores_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:55","title":"Ötven házat tört fel egy betörőbanda mire elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább az intézményben.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább...","id":"20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adbc279-2cdb-49c8-b124-56aa7060ffd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Meczner János is felmondott a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. ","shortLead":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt...","id":"20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c815eadb-55ed-4f96-9597-bc388d8ce5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:02","title":"Az MTA új elnöke is megdöbbentőnek nevezte, ahogy Palkovicsék belenyúltak a tudományos pályázati eredményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","shortLead":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","id":"20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125b257-fdae-4a79-a613-852e95af0625","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"Lukasenka: A tiltakozások hiányosságokat tártak fel a hatalmi szervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","shortLead":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","id":"20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69900e9c-9aa8-4894-8f8f-8369adcefc19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","shortLead":"Marihuánát, ecstasytablettákat, LSD-bélyeget és növényi maradványokat is találtak a rendőrök a 38 éves férfinél. ","id":"20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6965ed40-4e97-48aa-bd00-a7d6203295e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa07d36-9ffc-4e0e-962b-f4a57334e012","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Tizenotmillio_forint_erteku_kabitoszert_foglaltak_le_Obudan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:23","title":"Tizenötmillió forint értékű kábítószert foglaltak le Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd70d9-5fa1-4d07-8444-83840cfc5069","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:54","title":"Kamion és villamos ütközött Budapesten, a József körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás kampánya. Az előírások annyira kemények, hogy valószínűleg alig lesznek kampányrendezvények. A durvuló járvány sem volt viszont elég ahhoz, hogy végre összefogjanak az erdélyi magyar pártok. ","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás...","id":"20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94167347-d8e9-4f67-a913-8cb85e2b666b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"A járvány és a turáni átok sújtotta önkormányzati választás előtt áll Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]