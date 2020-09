Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy találkozásra szerencsétlen árnyékot vet a műfaji hozzávalókat és receptet sutácskán alkalmazó, kapkodós forgatókönyv. Kritika.","shortLead":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy...","id":"20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529cfc1c-e3b2-4323-8195-8881e2636124","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Édes a Hab, de nem áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb nemzetközi lapok szinte kivétel nélkül beszámoltak a rádió frekvenciájának ügyéről. Arról írnak, hogy a mostani döntés beleilleszkedik az Orbán-kormány eddigi lépéseinek sorába, amit a kritikus sajtó ellen tett.","shortLead":"A legnagyobb nemzetközi lapok szinte kivétel nélkül beszámoltak a rádió frekvenciájának ügyéről. Arról írnak...","id":"20200912_Ujra_a_vilagsajtoban_a_magyar_mediahelyzet_most_a_Klubradio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a10cb04-db23-441e-962a-0d3253d87611","keywords":null,"link":"/360/20200912_Ujra_a_vilagsajtoban_a_magyar_mediahelyzet_most_a_Klubradio_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:00","title":"Újra a világsajtóban a magyar médiahelyzet, most a Klubrádió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban inkább kivétel, mint szabály.","shortLead":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban...","id":"20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d281da57-c321-44fa-b7e1-498c61f994a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_Brexit_a_britek_ket_szek_kozt_a_pad_ala_kerulhetnek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:40","title":"Brexit: a britek két szék közt a pad alá kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.\r

","shortLead":"Ma 20.00 M1 – írja Facebook oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű...","id":"20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eca2cdb-f0d4-4f1c-84fc-55176df2d227","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Viktor_este_nyilatkozik_az_M1nek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:33","title":"Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan lekicsinylő kijelentéseivel keltett botrányt, de Bob Woodward két éve már írt egy Trump-könyvet. Akkor a HVG megrajzolta portréját, ezt a cikket közöljük most újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Richard Nixont megbuktató újságíró Donald Trumpról szóló új könyve az elnöknek a koronavírus veszélyét szándékosan...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/360/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:30","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","shortLead":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","id":"20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd7cd3-d33d-4371-87d3-3986c8a1d2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:05","title":"Magyarországról származó szalmonellás baromfihúst foglaltak le Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bayer szerint csak az I. kerület polgármestere vádolja őt és már korábban is V. Naszályiék szivárogtattak a sajtónak a lakásbérléséről.","shortLead":"Bayer szerint csak az I. kerület polgármestere vádolja őt és már korábban is V. Naszályiék szivárogtattak a sajtónak...","id":"20200911_Bayer_Zsolt_budai_var_lakascsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99539058-2ce0-4111-aeb8-da56b18ce0e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_Bayer_Zsolt_budai_var_lakascsere","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:50","title":"Bayer Zsolt a lakásügyről: Nem ismertem be semmiféle törvénysértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f10f05e-0e7a-489a-b67a-f2c628d50cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA több műholdja is készített felvételt Manhattanről és a World Trade Centerről az után, hogy 2001. szeptember 11-én terroristák két utasszállító gépet is a tornyokba vezettek.","shortLead":"A NASA több műholdja is készített felvételt Manhattanről és a World Trade Centerről az után, hogy 2001. szeptember...","id":"20200911_muholdkepek_2001_szeptember_11_terrortamadas_world_trade_center_vilagkereskedelmi_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f10f05e-0e7a-489a-b67a-f2c628d50cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f7ea62-d886-4357-bab6-0721924fc14e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_muholdkepek_2001_szeptember_11_terrortamadas_world_trade_center_vilagkereskedelmi_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:03","title":"Műholdképek mutatják meg, hogyan nézett ki Manhattan 2001. szeptember 11-e után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]