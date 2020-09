Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott személyesen Eszenyi Enikő – tudta meg az RTL Klub. A teátrum nem cáfolta az értesülést.","shortLead":"Három, a volt igazgató által rendezett darab marad műsoron a Vígszínházban, a felújítópróbákon azonban nem lehet ott...","id":"20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea93c74-0d13-4901-ba19-c08dab1ddaf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:56","title":"Eszenyi nem léphet be a Vígszínházba, e-mailben véleményezheti a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A brazil világsztár, akit első Puma cipős mérkőzésén kiállítottak, 13 éves kora óta a Nike egyik szépreményű kliense volt.","shortLead":"A brazil világsztár, akit első Puma cipős mérkőzésén kiállítottak, 13 éves kora óta a Nike egyik szépreményű kliense...","id":"20200916_Kiderulhetett_miert_valtott_Nikerol_Pumara_Neymar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eecee64c-2f6c-4c14-bec7-22268b4ffa91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7380ce-6b3a-459f-aa42-a57819ae4d56","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Kiderulhetett_miert_valtott_Nikerol_Pumara_Neymar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:44","title":"Kiderülhetett, miért váltott Nike-ról Pumára Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","shortLead":"Christoph Metzeldert tavaly ősszel jelentette fel az akkori élettársa azzal, hogy gyerekpornó-felvételeket kapott tőle.","id":"20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d385cfb7-ad67-452f-9046-53918a0af596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41df563-d850-4ca1-9bf3-6c6b17d8bc5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_christoph_metzelder_nemet_valogatott_gyerekporno_beismeres","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:18","title":"Elismerte a gyermekpornográfiáról szóló vádakat az egykori német válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","shortLead":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","id":"20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94f094-d792-4a2a-b85e-9b5f5e24b1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:31","title":"Akár 2000 fa kivágása és durva forgalomnövekedés is járhat az új Duna-híddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 9600-at.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 9600-at.","id":"20200916_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208b1d2-dadd-427e-b8ee-19cfabaf3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:44","title":"Nyolc újabb halottja van a járványnak, 581 fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","shortLead":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","id":"20200915_mnb_moratorium_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8345196e-da1b-4a49-a8c2-f27d46acda6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_mnb_moratorium_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:12","title":"Már látszik, mi jöhet a hitelmoratórium után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter hangsúlyozta, hogy jár a teljes táppénz azoknak a tanároknak, akik a munkahelyükön fertőződtek meg.","shortLead":"A miniszter hangsúlyozta, hogy jár a teljes táppénz azoknak a tanároknak, akik a munkahelyükön fertőződtek meg.","id":"20200916_Kasler_tappenz_tanarok_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5126857-b473-4492-b307-9ea697853bec","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Kasler_tappenz_tanarok_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:38","title":"Kásler: Kizárt, hogy minden osztályban megjelenjen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]