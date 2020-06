Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormánypárt stabilizálni tudta szavazótáborát, támogatói nagyon elégedettek a járványválság kezelésével. A fiatalok kilógnak ebből a sorból – derül ki ebből a felmérésből.","shortLead":"A kormánypárt stabilizálni tudta szavazótáborát, támogatói nagyon elégedettek a járványválság kezelésével. A fiatalok...","id":"20200610_A_jarvany_enyhulesevel_erosodott_a_Fidesz_de_a_30_ev_alattiak_kozt_elverezne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efddefd3-01e2-4631-9938-cb807763cb5c","keywords":null,"link":"/360/20200610_A_jarvany_enyhulesevel_erosodott_a_Fidesz_de_a_30_ev_alattiak_kozt_elverezne","timestamp":"2020. június. 10. 15:20","title":"Medián: A járvány enyhül, a Fidesz erősödik, de a 30 év alattiak közt elvérezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire szükség lett volna, most lazítanak.","shortLead":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire...","id":"20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feedd545-466d-4d7e-b0e4-e4e543ef0fea","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 19:01","title":"Annyira kellenek a német mezőgazdaságnak a kelet-európaiak, hogy lazítanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51b84d9-5dd7-47a2-8f9e-e801bae142a4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már a budapesti Újlipótvárosban sem ritkák a panelek. ","shortLead":"Már a budapesti Újlipótvárosban sem ritkák a panelek. ","id":"20200610_panel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a51b84d9-5dd7-47a2-8f9e-e801bae142a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578a42f8-5950-4f39-be9d-36685859e0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_panel","timestamp":"2020. június. 10. 20:30","title":"Hét év alatt megháromszorozták értéküket a panellakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint elálltak ettől.","shortLead":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint...","id":"20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992a19f-5276-4f81-a428-5afade545984","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","timestamp":"2020. június. 11. 15:37","title":"\"Zavarja a vezetőséget\" – Rendőrt hívtak a ferencvárosi atlétikai stadion ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","shortLead":"Bátran gondoljunk a nedvességre is energiaforrásként. ","id":"20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ad7d87-0a94-4ea7-8bf2-ee1ee119c824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139c32c6-3e82-4017-a30d-8a34453c22dd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_A_legkor_paraja_lehet_az_elsodleges_megujulo_energiaforras","timestamp":"2020. június. 10. 18:42","title":"A pára lehet az elsődleges megújuló energiaforrás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kizárnák a legsúlyosabb bűncselekmények miatt börtönbe kerültek esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.","shortLead":"Kizárnák a legsúlyosabb bűncselekmények miatt börtönbe kerültek esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.","id":"20200610_gyori_gyerekgyilkossag_btk_modositas_varga_judit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c74122-ed52-43ff-aaac-dc9fb3078498","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_gyori_gyerekgyilkossag_btk_modositas_varga_judit","timestamp":"2020. június. 10. 13:58","title":"Elkészült a javaslat a Btk. szigorítására, amit a győri gyerekgyilkosság miatt ígértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]