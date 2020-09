Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit az Apple.","shortLead":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit...","id":"20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7630671-0ca0-4866-9273-07f02e91f59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:43","title":"Itt vannak az Apple új készülékeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","shortLead":"Péntekig lehet \"élvezni\" már csak a szokatlanul meleg időt.","id":"20200916_szezonrekord_baja_meleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86762f-01d3-454e-b1d2-c0ead8afd1be","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szezonrekord_baja_meleg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:55","title":"Szezonrekordot mértek Baján, több mint 33 fok volt kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","shortLead":"Két éve az Uber egyik önvezető járműve gázolt halálra egy nőt Arizona államban.","id":"20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc1d6bf6-3cdd-48fd-8529-47fa64b64a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c455f1-fce7-4cb1-a231-2657de5562c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Vadlott_lett_az_onvezeto_Uber_biztonsagi_soforje","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:26","title":"Az önvezető autó halálos balesete után a sofőr ellen emeltek vádat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és kerékpársáv is. Lesz rajta villamospálya és...","id":"20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c833d2-bc43-4c2d-be8f-15edcbd5092d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:26","title":"Így fog átívelni a Dunán a dél-budapesti híd – látványos videó készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","shortLead":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","id":"20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e076bccc-8538-4218-894d-856b6aa7f10e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:06","title":"Négyen kapták el a koronavírust egy ferencvárosi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.



","id":"20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9323ed81-068d-41ca-a6d0-76531146d829","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:24","title":"Digitális tanrendet vezettek be a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium nyolc osztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik színész rokona fertőződött meg.","shortLead":"Az egyik színész rokona fertőződött meg.","id":"20200916_Koronavirusgyanu_Operettszinhaz_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a113e-bb16-447b-b7f0-294b926795f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Koronavirusgyanu_Operettszinhaz_eloadas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:06","title":"Koronavírus-gyanú miatt elmarad az Operettszínház összes előadása a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]