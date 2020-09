Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","shortLead":"Varga Zoltán azt üzente a miniszterelnöknek: ideje pakolni.","id":"20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d79522-5f0a-4b31-8a49-cbf874272b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3ea325-7e16-4351-972c-9f14e5257073","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_tiltakozas_orban_viktor_varga_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:08","title":"Piros-fehér szalagot ragasztott Orbán dolgozószobájára a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b612163-0d55-4f21-a83e-a53e41b578f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mutálódott jelentősen a kórokozó, a Semmelweis Egyetem rektora szerint ez még mindig ugyanaz, amelyik tavasszal fertőzött.","shortLead":"Nem mutálódott jelentősen a kórokozó, a Semmelweis Egyetem rektora szerint ez még mindig ugyanaz, amelyik tavasszal...","id":"20200910_merkely_bela_koronavirus_terjedes_kockazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b612163-0d55-4f21-a83e-a53e41b578f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e4ad72-3d96-45eb-8958-9f5c85713972","keywords":null,"link":"/elet/20200910_merkely_bela_koronavirus_terjedes_kockazat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:57","title":"Merkely: Nőtt a koronavírus terjedésének kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs, lassan lejár a határidő.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs...","id":"20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1abcc7d-9971-4b7d-ab4c-b94669551fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:40","title":"Nem tudja hazahozatni Máltáról a motorbalesetben meghalt bátyját egy magyar nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel.","shortLead":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak...","id":"20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d3fbe-ffba-4a8a-ad26-051f21e7cbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:03","title":"Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

","shortLead":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják...","id":"20200910_PDSZ_Tomegesen_bezarhatnak_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f8cc1-f516-4097-a08c-a2dac02114be","keywords":null,"link":"/elet/20200910_PDSZ_Tomegesen_bezarhatnak_az_iskolak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:37","title":"PDSZ: Tömegesen zárhatnak be iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","shortLead":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","id":"20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd9ec1-3ea4-4ac6-a1e4-e4f8fd002a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:28","title":"8000 forintra büntethetik mostantól a maszk nélkül tömegközlekedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Itt a vége, már tényleg nincs hová mennem!” – értékelte a helyzetét Bíró Ica, aki szeptember 17-ére megkapta az újabb kilakoltatási értesítőt. Ez lesz a harmadik alkalom, amikor az egykori sztármodellt minden holmijával, kutyáival, rendőrségi biztosítás mellett kitessékelik az otthonából.\r

","shortLead":"„Itt a vége, már tényleg nincs hová mennem!” – értékelte a helyzetét Bíró Ica, aki szeptember 17-ére megkapta az újabb...","id":"20200910_Most_vegleg_utcara_kerulhet_Biro_Ica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d7d706-cadd-427d-b713-3342325c5531","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Most_vegleg_utcara_kerulhet_Biro_Ica","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:18","title":"Most végleg utcára kerülhet Bíró Ica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]