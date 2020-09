Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 49-en haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200916_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f5e23-a3d9-4b26-ad01-dc56d5a38ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_romania_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:44","title":"Romániában újabb rekord dőlt meg, 1700 fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása a Népszava szerint.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása...","id":"20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f97cca-ac91-4d19-8cea-2b38063babc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:31","title":"Népszava: Két magyar kórházban sincs már szabad lélegeztetőkapacitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit hazaküldték.","shortLead":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit...","id":"20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c56ef7-4b14-4c31-ac6e-867b3aa89e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:30","title":"Lehiggadt a járványhelyzet miatt segélykérő felhívást közzétévő iskolavezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem volt ilyen tiszta az USA levegője. A BBC kielemezte a beszédét.","shortLead":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem...","id":"20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf69ae-8b65-4655-94b0-815fa0383e92","keywords":null,"link":"/zhvg/20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:07","title":"Mi igaz és mi hamis Trump öt nagy környezetvédelmi kijelentéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","shortLead":"Munkaerőt kért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház Budapest Főváros Kormányhivatalától.","id":"20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef644599-6c06-43d7-b349-6b5b89dd3a85","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koranyi_korhaz_szent_janos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:59","title":"Levélben kért segítséget a kormányhivataltól a Korányi és a Szent János Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti milliárdos a válópernél tudja meg, hogy mije is van? A Duma Aktuál erre is gondolt. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti...","id":"20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009693be-0e12-4dec-8fc3-f59046afb5ea","keywords":null,"link":"/360/20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:00","title":"A Duma Aktuál megfejtette, miért válnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c95f6-b12e-4073-a67a-7455ffc45180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Foo Fighters frontembere dalt írt a tízéves Nandi Bushellnek, amit a lányaival adott elő. ","shortLead":"A Foo Fighters frontembere dalt írt a tízéves Nandi Bushellnek, amit a lányaival adott elő. ","id":"20200916_Grohl_Foo_Fighters_Nandi_Bushell_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61c95f6-b12e-4073-a67a-7455ffc45180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc0a181-d1a9-4a06-89e1-630fe86d8cab","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Grohl_Foo_Fighters_Nandi_Bushell_dal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:08","title":"Dave Grohl cukiságát már nem lehet hova fokozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","shortLead":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","id":"20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94f094-d792-4a2a-b85e-9b5f5e24b1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:31","title":"Akár 2000 fa kivágása és durva forgalomnövekedés is járhat az új Duna-híddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]