[{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","shortLead":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","id":"20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9361fe-19a0-4d85-b008-4418096a3e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:40","title":"Lukasenka lezáratja Fehéroroszország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot, a legvagyonosabb vállalkozók listájáról viszont töröltették a nevüket.","shortLead":"Záporoznak az állami milliárdok a Hell Energyre, miközben a tulajdonosok csak gyáravatáskor tűrik a nyilvánosságot...","id":"202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b282c21-dfbf-430b-a4c2-703a01ffa928","keywords":null,"link":"/360/202038__hell_energy__allami_milliardok__titkolozas__rejtett_ertekek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:15","title":"Csak úgy ömlik a közpénz a Hell Energyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6011511-827c-4d3a-bc5a-62a620e763b7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Bár idén a járványhelyzet miatt az internetre költözik a könyvhét, a fontos művek és az emblematikus mondatok most is megszülettek. Szubjektív válogatásunk.","shortLead":"Bár idén a járványhelyzet miatt az internetre költözik a könyvhét, a fontos művek és az emblematikus mondatok most is...","id":"20200917_otvenszer_egy_mondat_konyvhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6011511-827c-4d3a-bc5a-62a620e763b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e1795-98d0-4d38-9e3f-22db27c5e581","keywords":null,"link":"/360/20200917_otvenszer_egy_mondat_konyvhet","timestamp":"2020. szeptember. 17. 19:15","title":"Ötvenszer egy mondat az idei könyvhétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","shortLead":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","id":"20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677d505-5775-4f3f-972b-8cdec968feaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:10","title":"Ma reggeltől 15 ezer forintja bánhatja, ha nem visel maszkot Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","shortLead":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","id":"20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9229c-4730-4611-baee-0a7e621d3026","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:18","title":"A TEK-kel csaptak le a rendőrök a soproni fegyveres rablás gyanúsítottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","shortLead":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","id":"20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b178e62f-20bb-4361-b7cc-4677143d0490","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:44","title":"BMW 128ti: új sportkompakt érkezett azoknak, akik szeretnek vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 30 397 759 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 493, a gyógyultaké pedig 20 681 095 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 30 397 759 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 493...","id":"20200919_Tobb_mnt_326_ezer_uj_koronavirusfertozott_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05282655-9f75-4690-a628-8fbecea35ad7","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_mnt_326_ezer_uj_koronavirusfertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:37","title":"Több mnt 326 ezer új koronavírus-fertőzött világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel pótolja a veszteséget. Még oroszországi szakemberek is segítik a HarmonyOS fejlesztését.","shortLead":"Nagy érvágás volt a Huaweinek az Androidtól való elszakadás, de minden erejével azon van, hogy saját rendszerrel...","id":"20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec8c44aa-8015-4e7f-8982-d799adfed96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f950969-e59e-4273-a221-ae0a9dcd63a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_huawei_harmonyos_orosz_fejlesztok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:03","title":"Oroszok is besegítenek a Huawei saját rendszerébe, amellyel lenyomnák az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]