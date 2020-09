Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"“Nem követtem el semmit, nem csaltam, nem loptam” – mondta a bíróságon a showman. ","shortLead":"“Nem követtem el semmit, nem csaltam, nem loptam” – mondta a bíróságon a showman. ","id":"20200919_koltsegvetesi_csalas_gaspar_gyozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78c91fd-2683-44d2-ae67-33fdd33e1762","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_koltsegvetesi_csalas_gaspar_gyozo","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:59","title":"Letöltendőt kért az ügyész Gáspár Győzőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","shortLead":"A két gyanúsított férfi akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.","id":"20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2f019-4e2f-4ce1-8d72-18d371913657","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Miskolci_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:21","title":"Újabb embert tartóztattak le a miskolci gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","shortLead":"Az Öreg-partján ötcsillagos luxusszállodát építenének, de a helyiek ezt nem akarják.","id":"20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc99ca71-ecf1-4496-9a87-257e14756942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96b1ee9-f4f5-4b85-811f-8d25b78be17a","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_luxusszalloda_tata_oreg_to","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:20","title":"Szállodaépítés ellen ölelkeztek Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","shortLead":"Moszkva másfélmilliárd dolláros baráti segítségéből erre is futja.","id":"20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700317a7-8d5c-4afc-81f7-f94a7f7e0fed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_Gazpromnak_is_az_uj_orosz_hitelbol_fizet_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:47","title":"A Gazpromnak is az új orosz hitelből fizet Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának felhasználásával a betegségeknek jobban ellenálló és magasabb húsminőséget biztosító állatok születhetnének, ami hatékonyabbá tehetné az élelmiszertermelést.","shortLead":"Amerikai és brit kutatók a világon elsőként hoztak létre olyan génszerkesztett hím állatokat, amelyek spermájának...","id":"20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e31640b-30bf-40a5-a2dd-e64c33e65b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0048f101-66cf-4c63-9261-49ee4ebd7769","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_genszerkesztessel_letrehozott_apaallatok_elelmiszertermeles","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:03","title":"Génszerkesztéssel hoznának létre állati \"szuperapákat\" kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","shortLead":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","id":"20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb88d97-2111-4385-b9bb-ef84bef4f4e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:26","title":"Drága a dió, és még drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]