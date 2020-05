Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak számított.","shortLead":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak...","id":"20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa9ef76-60f2-4342-9345-e44b1ad12fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 24. 06:41","title":"Poros pajtalelet: egy 1987-es Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"David Cornstein","category":"velemeny","description":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","id":"20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9028bf-62f9-4f28-98f9-a4fe37e918d8","keywords":null,"link":"/velemeny/20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 22. 15:44","title":"David Cornstein: Így segít a világnak az olyan barát, mint Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunkat stílszerűen azzal a résszel zárjuk, amelyben a riportkötetben megszólaló disszidensek arról beszélnek, miért és hogyan hagyták el Észak-Koreát, és, hogy mi az, amit még most is hiányolnak egykori otthonukból.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5f117-0431-420d-b3a3-ddbc6d749eed","keywords":null,"link":"/360/20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","timestamp":"2020. május. 23. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 8. rész – Szökés Észak-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott portréinterjújában elmondja azt is, szerinte meddig maradhat fenn a NER. A költőként és műfordítóként is elismert nyelvész emellett mesél a családjáról, párkapcsolatáról és arról is, hogyan élte át a bezártságot a járvány alatt.","shortLead":"A jelenleg hatalmon lévő politikusok stílusát nem helyes közbeszédnek nevezni - véli Nádasdy Ádám, aki a HVG-nek adott...","id":"202021_nadasdy_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db888a0-b7df-47e9-bb6b-b3a94c7cc99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a241248-5e13-4239-93d5-cf487976963e","keywords":null,"link":"/360/202021_nadasdy_adam","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Nádasdy Ádám: \"Aki szeret leülni egy verseskötettel, az most is megteszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella Mei-Pochtler. A koronavírus járvány alatt volt már egy rossz megjegyzése, de nem tudták elmozdítani pozíciójából. ","shortLead":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella...","id":"202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817d678-4d5a-4abc-a7e9-ef4551cd481d","keywords":null,"link":"/360/202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","timestamp":"2020. május. 24. 08:30","title":"Egy 62 éves olasz származású nőt neveznek árnyékkancellárnak Ausztriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért dupla költségvetést javasolnak, amiben a tartalékok csak akkor oldódnak fel, ha bejönnek az előrejelzések. A járvány- és gazdaságvédelmi alapok maradnak 2021-ben is.","shortLead":"A Költségvetési Tanács szerint megalapozott a kormány 2021-es költségvetése – feltéve, hogy minden jól megy. Ezért...","id":"20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb6825af-decc-49a5-8b34-32538046d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4160e9d-b634-4d6b-a139-2b8ad109c6de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_A_kormany_titkolt_koltsegvetese_szazmilliardos_bevetelkiesesekkel_szamol_2020ra","timestamp":"2020. május. 22. 17:00","title":"A kormány titkolt költségvetése százmilliárdos bevételkiesésekkel számol 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok új kezeléssel próbálkoznak, amely reményeik szerint csökkentheti a koronavírus-fertőzés hatásait a legsúlyosabb eseteknél. ","shortLead":"Brit tudósok új kezeléssel próbálkoznak, amely reményeik szerint csökkentheti a koronavírus-fertőzés hatásait...","id":"20200523_koronavirus_verben_t_limfocitak_interleukin_7_immunrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f00e2-8542-4e06-a330-54a099e5e234","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_koronavirus_verben_t_limfocitak_interleukin_7_immunrendszer","timestamp":"2020. május. 23. 19:03","title":"Felfedeztek valami furcsát a koronavírusos betegek vérében – a T-sejtek szaporítása lehet a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]