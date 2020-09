Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos átlagban milyen arányban emelkedett egy országban a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos...","id":"20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542fb22e-f2b2-4c27-85c5-36935d20f93c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:33","title":"Új koronavírusos funkciót kap a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d48c31-16a5-40f6-9ad6-7b28ec1d2b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Itt nem lesz 1968” feliratú molinót tűztek ki az egyetemre.\r

\r

","shortLead":"„Itt nem lesz 1968” feliratú molinót tűztek ki az egyetemre.\r

\r

","id":"20200922_Szelsojobboldali_aktivistak_akcioztak_a_Szinmuveszetinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d48c31-16a5-40f6-9ad6-7b28ec1d2b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674c0c1-9420-4479-89fb-5ede276dcea3","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Szelsojobboldali_aktivistak_akcioztak_a_Szinmuveszetinel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:12","title":"Szélsőjobboldali aktivisták akcióztak a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár a koronavírus-járvány miatt volt olyan rendezvény, ami ezúttal csak önmaga árnyéka lehetett. A közönség viszont mindenhol fegyelmezetten betartotta a járványügyi előírásokat.","shortLead":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár...","id":"20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74a956e-895e-46fe-aca1-133b0591f63b","keywords":null,"link":"/360/20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: \"Járványfesztiválok\" a kultúrára éhezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset következtében meghaltak. ","shortLead":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset...","id":"20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ebbf2-9d6c-4e78-8d29-4e5ec1d2c7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:04","title":"Háromszor annyian halnak meg háztartási balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék. Egyelőre a vagyoni szakadékot a gazdagok és a szegények között nemhogy nem csökkentik, épp a kormány intézkedései teszik még nagyobbá azt.","shortLead":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék...","id":"20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ebb93-6761-42dc-8980-1aa3faf3f79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:46","title":"Csökkent volna a társadalmi egyenlőtlenség, de közbeszólt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a7bda0-e1c8-4735-92e6-9dc082da11ee","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A titkosszolgálat nem talált rizikót abban, hogy a Budapesten élő milliárdos, Josh Cartu tiszteletbeli konzul akart lenni. Az állítólag Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Cartu tiszteletbeli konzuli kinevezését a Miniszterelnökség berkein belül is támogatták, végül mégis füstbe ment a terve. Időközben a milliárdos feje fölött összecsaptak a hullámok: tavasszal Kanadában, nemrég pedig az Egyesült Államokban indult eljárás ő és fivérei, valamint az ügyfeleiket megkárosító cégei ellen a netes csalók körében népszerű bináris kereskedés miatt.","shortLead":"A titkosszolgálat nem talált rizikót abban, hogy a Budapesten élő milliárdos, Josh Cartu tiszteletbeli konzul akart...","id":"20200923_Ha_a_titkosszolgalaton_mulik_siman_diplomata_lesz_a_gyanus_ugyletekbe_keveredett_milliardosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3a7bda0-e1c8-4735-92e6-9dc082da11ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfcc4-8a23-4273-97bb-c0a94c8e43da","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Ha_a_titkosszolgalaton_mulik_siman_diplomata_lesz_a_gyanus_ugyletekbe_keveredett_milliardosbol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:30","title":"A titkosszolgálat nem jelzett, majdnem benyomták konzulnak a gyanús ügyletekbe keveredett milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","shortLead":"A Mintaapák színésze szerint okosabban el lehetett volna érni változásokat az SZFE-n.","id":"20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40b1596-122c-48f9-855b-5d8a808d4d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b15f9d-d16c-4fdc-9362-05d09da6b0b7","keywords":null,"link":"/elet/20200922_szaraz_denes_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:18","title":"Száraz Dénes: Arrogancia, kivagyiság, hatalom és erőfitogtatás van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]