[{"available":true,"c_guid":"fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt pedig drónt küldenének az égitesthez. Erre azonban még néhány évet egészen biztosan várni kell.","shortLead":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt...","id":"20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e4368b-e72a-4894-86aa-54c1aa8bca25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:33","title":"Késik a NASA drónja, ami a szerves anyagokat tanulmányozza a Szaturnusz egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egykor Michael Jackson birtokában lévő tárgyakból tartanak online árverést az Egyesült Államokban.","id":"20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edfc351-9512-420e-93b0-c8cd7861e8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Elarvereznek_jo_par_Michel_Jackson_ereklyet","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:06","title":"Elárvereznek jó pár Michel Jackson-ereklyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést dobott ki eredményként.



","shortLead":"Bármilyen válaszokat is adtak a nyolcadikosoknak kötelezően kitöltendő kérdőívre, a legtöbbször valamilyen szakképzést...","id":"20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99085512-001c-4cf1-95ef-7ad708516361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29ce51-783f-411b-879c-8c2614aaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_oktatas_oktatasi_hivatal_palyaorientacios_kerdoiv_szakkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:55","title":"A szakképzés felé tereli a nyolcadikosokat a pályaorientációs kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint egyelőre nem tudják még, hogy problémát okoz-e, ha valakit tünetmentes koronavírusosként beoltanak influenza ellen.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint egyelőre nem tudják még, hogy problémát okoz-e, ha valakit tünetmentes koronavírusosként...","id":"20200929_oltas_influenza_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dee53a-3690-425c-9352-bb0c46078217","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_influenza_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:47","title":"Csak egészséges emberek kaphatják meg az influenza elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe ékelt, többségében örmények lakta Karabahban folytatódnak a vasárnap kezdődött súlyos örmény–azeri harcok. A jelek szerint a válságnak aligha lesz békés megoldása, már csak azért sem, mert közben egy új szereplő, Törökország is aktivizálja magát.","shortLead":"Bár a világ valamennyi hatalma az ellenségeskedések azonnali beszüntetését szorgalmazza, az Azerbajdzsán területébe...","id":"20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003b7501-4329-44ef-9eda-c348599c796d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba820973-dd67-4202-a09f-2cd12bfa3485","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_karabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:40","title":"Nehézfegyverzettel és törökökkel zajlik már Karabahban az örmény–azeri háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre hosszabbak, melegebbek és gyakoribbak az óceánok hőhullámai az ember okozta klímaváltozás miatt – állapították meg a Berni Egyetem kutatói. Emiatt sok tengeri ökoszisztémának ezután hosszú pihenési időre van szüksége a regenerálódáshoz, ha egyáltalán képesek lesznek teljesen regenerálódni.



","shortLead":"Egyre hosszabbak, melegebbek és gyakoribbak az óceánok hőhullámai az ember okozta klímaváltozás miatt – állapították...","id":"20200927_oceanok_hohullamok_hosszabbak_melegebbek_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25df0231-ba71-46b3-9930-d2d9ae0504f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oceanok_hohullamok_hosszabbak_melegebbek_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 16:03","title":"Kiszámolták, hússzor rosszabb a helyzet az ember miatt az óceánokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt...","id":"20200929_Fucsovics_Roland_Garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63cbc2-b47a-4fd9-9294-ddf9d3e7a47a","keywords":null,"link":"/sport/20200929_Fucsovics_Roland_Garros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:12","title":"Bravúrral indított Fucsovics a Roland Garroson: legyőzte a negyedik kiemeltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható telefonok között, a webtartalmak pedig felismerjék az újdonságokban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Webes API-kat fejleszt a Microsoft, hogy ne kelljen választanuk a fejlesztőknek az összehajtható és összecsukható...","id":"20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef48899-b374-4423-b70b-b33b008dfd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f1e43d-9f61-45c9-87cc-4b94c6c769a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_uj_microsoft_api_osszehajthato_es_osszecsukhato_eszkozokre","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:03","title":"Lépett a Microsoft, végre értelmes dolgok jöhetnek az összecsukható és összehajtható telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]