[{"available":true,"c_guid":"0883a752-193e-455c-a166-586388900d08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","shortLead":"80 éves korában elhunyt Johnny Nash amerikai énekes-zeneszerző.","id":"20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0883a752-193e-455c-a166-586388900d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9f02b2-609f-4a1d-be77-d59985334821","keywords":null,"link":"/elet/20201007_meghalt_johnny_nash_halalhir","timestamp":"2020. október. 07. 04:15","title":"Meghalt Johnny Nash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai környezetbe helyezte, most pedig Péterfy-Novák Éva megtörtént esetekből írt regényét adaptálta színpadra és rendezte. HVG-interjú Tasnádi István rendezővel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárával.","shortLead":"A Rozsdatemető 2.0 változatában megmutatta, hogyan ütnek vissza nemzedéki sérülések, Az ember tragédiáját mai...","id":"202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ffaa41-6d4f-497d-8f27-3155f730529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b72bf2c-9573-47a7-9a43-9ba754bd31db","keywords":null,"link":"/360/202040__tasnadi_istvan__csaladi_traumakrol_kis_voros_golyokrol__sorsismetlodesek","timestamp":"2020. október. 05. 19:00","title":"Tasnádi István rendező: Nem lehet buldózerrel megreformálni az SZFE-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És közös vonásuk az átlagot messze meghaladó üzemidő. Teszten a Honor Watch ES és a Honor Watch GS Pro.","shortLead":"Az egyik újdonság téglalapformájú kijelzőjével, a másik katonai minősítésű strapabíró kivitelével tűnik ki a sorból. És...","id":"20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6baf807b-b0ee-4834-bc82-c1fc71e8ba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88842969-fe63-43aa-8379-70614d747945","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_honor_watch_es_gs_pro_okosora_teszt_funkciok_velemeny","timestamp":"2020. október. 05. 18:30","title":"Dávid és Góliát: kompakt és strapabíró Honor okosórákat nyúztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország mindenkié. Úgy véli, hogy a mind szorongatóbb külvilággal szemben komorabb mesékkel vértezhető fel a psziché.","shortLead":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország...","id":"20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668257f4-fc26-4a7c-8161-925700eedc85","keywords":null,"link":"/360/20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","timestamp":"2020. október. 07. 13:00","title":"Kőváry Zoltán: \"A mesének nem az a feladata, hogy cukormázas képet mutasson a világról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen az úton halad. Két kutató így értékeli a migráció megreformálásáról szóló új uniós javaslatot a Le Monde-ban.","shortLead":"Több tagország már intézményesíti az emberi jogok megszegését, így különösen aggasztó, hogy az EU a menekültjogban ezen...","id":"20201006_Le_Monde_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca62d542-dab4-46d8-b431-e299394944c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd2be2-b697-4209-b948-61eb33df6ec7","keywords":null,"link":"/360/20201006_Le_Monde_menekultek","timestamp":"2020. október. 06. 07:30","title":"Le Monde – Gyávaság és a cinizmus: a Bizottság behódolt az Orbánoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Az új konstrukció bevezetése miatt a legdrágább és legolcsóbb ajánlatok között a különbség csökkenhet, emellett az alacsonyabb jövedelműek várhatóan olcsóbban fognak tudni kölcsönhöz jutni. Ugyanakkor lesznek, akiknek nem lesz elérhető a fogyasztóbarát személyi hitel minősítés.","shortLead":"Az új konstrukció bevezetése miatt a legdrágább és legolcsóbb ajánlatok között a különbség csökkenhet, emellett...","id":"20201007_Valtozast_hoz_a_szemelyi_kolcsonok_vilagaba_az_ujonnan_megjeleno_fogyasztobarat_minosites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e1347c-9f7c-41eb-a138-99f93d23f7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Valtozast_hoz_a_szemelyi_kolcsonok_vilagaba_az_ujonnan_megjeleno_fogyasztobarat_minosites","timestamp":"2020. október. 07. 14:25","title":"Változást hoz a személyi kölcsönök világába az újonnan megjelenő fogyasztóbarát minősítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","shortLead":"A gitáros 65 éves volt. Torokrákkal küzdött.\r

","id":"20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990b4265-a5ef-4c0c-8cc7-b6cc1206de0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0374543b-7c91-4d9a-9bdf-512ed54c30a9","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Meghalt_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. október. 06. 22:00","title":"Meghalt Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]