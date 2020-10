Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen. 2020. október. 10. 20:00 Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat gázoltak halálra a Fehérvári úton Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi. 2020. október. 11. 14:59 Elektromos rolleres férfit hatóságok Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül. 2020. október. 12. 07:16 Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz M5-ösön Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé. 2020. október. 11. 08:02 Gázolás és útlezárás az terve Akár 350 km/órával mehetünk Kolozsvárra, ha egyszer megépül. 2020. október. 11. 11:54 Készül a Budapest-Kolozsvár gyorsvasút előzetes Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást. 2020. október. 11. 21:16 Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna. 2020. október. 10. 20:25 A héten sem volt ötös a lottón Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez. A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. 2020. október. 10. 17:48 Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse