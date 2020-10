Az elmúlt években több olyan esetről is lehetett már hallani, amikor egy Apple Watch mentette meg a viselője életét, vagy azon keresztül tudott valaki segítséget kérni. Így járt nemrég az az amerikai férfi is, aki autóbalesetet szenvedett.

Az NBC24 beszámolója szerint Hunter Sanner október elején törte össze autóját, amikor egy másik autós figyelmetlenségből nem adta meg neki az elsőbbséget. A férfi a kocsijával oldalról találta el a szabálytalanul közlekedő járművét, ami emiatt lesodródott az útról. Sanner autója a forgalmas kereszteződésben állt meg.

A férfi iPhone-ja a levegőbe repült az ütközéstől, a kinyíló légzsákok miatt pedig nem is találta meg azt. Ezért az Apple Watch segítségével indított segélyhívást, valamint küldött vészjelzést a feleségének, hogy balesetet szenvedett. A beszámoló szerint néhány percen belül érkezett is a segítség, és a felesége is hamar a helyszínre ért. Az önkéntes tűzoltó szerencsére sérülések nélkül úszta meg az incidenst.

Nemrég egy amerikai rendőr hívott segítséget az okosóráján keresztül, akit lábon szúrt egy körözött bűnöző, előtte pedig egy orvos életét mentette meg az Apple szerkezete. De egy magyar felhasználónak is jól jött már, hogy a csuklóján volt az okosórája.

