A budapesti Varga Zsolt karácsonyra Apple Watchot kapott ajándékba, amely az első felhúzáskor pitvarfibrillációt jelzett nála. Háromszor is.

Számos külföldi esetről tudni, amikor egy Apple Watch mentett életet, azaz olyan szívproblémát jelzett, amely az eszköz viselőjének akkor még nem tűnt fel. Hasonlót élt át nemrég egy budapesti férfi, aki a történetét a Velvetnek mesélte el.

A 45 éves Varga Zsolt karácsonyra Apple Watch 5-öt kapott, mellyel először egy EKG-mérést végzett. A férfi elmondása szerint az óra ekkor pitvarfibrillációt jelzett a képernyőjén, ami a szívritmuszavar egyik fajtája.

Zsolt beszámolója szerint először arra gondolt, hogy valamelyik szenzorról nem húzta le a fóliát, és talán az eszközzel van probléma. "Rápróbáltam a családtagjaim kezére, ott is elvégeztem ezt a mérést, mindenkinél jót mutatott, csak nálam írta ki a pitvarfibrilláció üzenetet. Vártam egy napig, más családtagjaimnál is elvégeztem a mérést, mindenkinél minden jó volt".

A férfinak nem volt oka gyanakodnia, ugyanis eddig nem látta a jelét, hogy gond lenne a szívével. Azt is mondta, hogy "a koromnál fogva nem volt indokolt, hogy figyelnem kéne szívproblémákra". Zsoltnak tehát nem voltak soha erre utaló tünetei, ám ennek ellenére megkeresett orvost. „Van egy olyan funkció, hogy a manuálisan mért EKG-t egy pdf-ben tovább lehet egyből küldeni az iPhone-ról. Kimentettem, és ezt elküldtem egy orvos barátomnak, hogy nézzen rá. Ő azt mondta, hogy ez nem bagatell dolog, mindenféleképpen menjek el orvoshoz."

A férfi nem akart a sürgősségin sokat várni a nem túl fontosnak gondolt vizsgálat miatt, ezért csak az ünnepek után, az első munkanap estéjén ment el az ügyeletre. Ekkor még mindig azt gondolta, hogy az óra téved, de az orvosnak átadott lelet után már máshogy gondolkodott erről.

Amikor az első munkanap volt, elmentem az ügyeletre, rám kötötték az EKG-t, és ez beigazolta ugyanazt az eredményt, amit az óra mutatott: nekem tényleg pitvarfibrillációm van, és ez kockázatot jelent, mert vérrög alakulhat ki a szívemben, ami ha kilökődik és a tüdőbe, a szívbe vagy az agyba kerül, annak végzetes következményei is lehetnek, például stroke-ot okozhat

– írta beszámolójában a férfi, akit ezután beutalták sürgős kórházi vizsgálatra.

"Ott csak lifttel mehettem fel az emeletre, lépcsőn nem, ez már nagyon ijesztő volt. Ekkor megkezdődött a komolyabb vizsgálat, nagyon kedvesek voltak velem, és egy percig sem viselkedtek negatívan az óra miatt. EKG, röntgen, vérvétel, azonnal kaptam vérhígítót. Az eredmények miatt befektettek a 24 órás subintenzívre. Ekkor nagyon rossz érzésem volt, ijesztő volt a helyzet, arra gondoltam, hogy ez a plafon, amit most bámulok, az utolsó lesz-e. Ekkor határoztam el, hogy ha egyszer sikerül ennek a végére járni, akkor mindenképpen továbbadom ezt a történetet, hogy ez az óra tényleg megmentette az életemet."

Zsolt három napig tartó megfigyelés után egy alapos szívultrahang-vizsgálaton is átesett. Ezután egy elektromos kardioverzió nevű eljárást végeztek el nála, melynek lényege, hogy altatásban defibrillátorral kiütik, így "visszaugrasztva" a szabályos szívritmust. A férfi ezután hazatért a családjához, és minden jól is alakult – de az óra ismét bejelzett.

„Másodikán megint jelzett az órám, hogy pitvarfibrillációm van. Másnap reggel felhívtam a főorvos urat, aki a kezelőorvosom volt a kórházban. Azt mondta, hogy menjek be, amint tudok – be is igazolódott, hogy az óra ismét jól jelzett. Megint felvettek az őrzőbe, 1 óra múlva már újra a subintenzíven feküdtem elektródákkal a testemen, és kaptam egy szívritmus-szabályzó gyógyszert. A kezelés három napig tartott, de sajnos nem hozott eredményt, ezért megpróbálták újra az elektromos kardioverziót."

Zsoltnál ekkor két kiütés után állt helyre a szabályos szívritmus, de haza már úgy mehetett, hogy a szívritmus-szabályzó gyógyszert kell szednie.

Újabb néhány nap után az óra megint, immár harmadjára is jelzett, a férfi ezért harmadszor is jelentkezett orvosánál. Ekkor már egy egész más beavatkozáson esett át: ezt katéter-ablációnak nevezik, amely során egy artérián keresztül katétert vezetnek be a szívhez, és ezen keresztül, rádiófrekvenciák segítségével roncsolják a szabálytalan impulzust adó gócot.

"Az orvosok azt mondták, hogy ilyet még ők se hallottak, hogy valaki lábon bemegy azzal, hogy az órája jelzett, hogy forduljon orvoshoz. De már egy ilyen korban élünk, amikor egy óra akár be is küldheti az embert a kórházba" – mondta a férfi.

