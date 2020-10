Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat belőlük nagyobb mennyiség rendelkezésre.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat...","id":"20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5380-0de0-49fe-a687-7272679023d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. október. 13. 10:33","title":"Újfajta koronavírustesztet fejlesztettek ki Magyarországon, órákat lehet vele spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","shortLead":"A kórház szerint a szülők egyre türelmetlenebbek a korlátozások miatt, és ez a dolgozókon csattan.","id":"20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8409e2ae-b1b9-46fb-bf53-84c46c824eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335ae3a-a4e8-4b6b-861f-f1a165095511","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Bethesda_Gyermekkorhaz_rendor","timestamp":"2020. október. 13. 10:10","title":"Már rendőrt is kellett hívni a szülőkre a Bethesda Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","shortLead":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","id":"20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289903-90f9-48d6-904b-91e519f402f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","timestamp":"2020. október. 12. 18:40","title":"Elbukta a pert a Klubrádió a Médiatanáccsal szemben, több tízmilliót fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most kiterjeszthetik ezt a K-popra is.","shortLead":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most...","id":"20201013_kpop_sorkatona_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2aa269-3593-4267-90de-506090df47db","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_kpop_sorkatona_korea","timestamp":"2020. október. 13. 11:52","title":"Megengednék a K-pop sztárjainak, hogy elhalasszák a sorkatonai bevonulásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első teszteredmény alapján az egység ráver több mostani csúcstelefon teljesítményére is.","shortLead":"A Samsung által fejlesztett Exynos 1080-as processzort egy Orion kódnévvel ellátott telefonba tették bele. Az első...","id":"20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe519e-0b10-4464-8c29-a9e509b6999d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_antutu_teszt_exynos_1080_processzor_samsung_benchmark_teszt","timestamp":"2020. október. 13. 12:03","title":"Titokzatos telefonnal próbálták ki a Samsung új processzorát, elég jó számokat produkált a chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","shortLead":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","id":"20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd01f2-b0c2-44b3-97a4-71ac4ab9455f","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"44,57 százalék leszavazott a szerencsi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek segítik abban a fiatal lányokat, hogy ne prostituáltak legyenek, hanem informatikusok az 1,3 milliárd lakosú országban. Komoly gondot jelent azonban, hogy nem tudnak elhelyezkedni a saját lakhelyükön.","shortLead":"Indiában évszázados tradíció változik a digitális forradalom és a koronavírus miatt. Kormányzati és civil szervezetek...","id":"20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e6dab9-db8d-4337-9d2f-53bfb103c1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e74bcb-02ab-4de5-a0c5-7fc3d4a148e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_A_koronavirus_miatt_eletformat_valtananak_az_indiai_falvak_ahol_eddig_a_prostituciobol_elnek","timestamp":"2020. október. 12. 15:48","title":"A koronavírus miatt életformát váltanának az indiai falvak, ahol eddig a prostitúcióból élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak.","id":"20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af22f62a-73a0-4e9b-8da8-44b009c48b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0999fce-efd2-42f9-9c25-4ee73725ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_operativ_torzs_idosotthon","timestamp":"2020. október. 12. 12:16","title":"Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]