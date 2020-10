Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet az ilyesfajta tevékenységnek. ","shortLead":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet...","id":"202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc7bbdc-a067-4621-be05-f38fcc3cdd8d","keywords":null,"link":"/360/202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","timestamp":"2020. október. 25. 16:10","title":"Milyen előnye van felnőttként annak, aki gyerekként videojátékozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező maszkviselés, és ahol lehet, távmunkára kell áttérni.","shortLead":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező...","id":"20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0206ca2-7943-401f-9ede-5886033c0f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","timestamp":"2020. október. 24. 17:52","title":"Éjszakai kijárási tilalom Brüsszelben, számos intézményt bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","shortLead":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","id":"20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b28c5a-02cf-478c-b615-992694b6df34","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","timestamp":"2020. október. 25. 09:06","title":"Máris reagált Gulyás Gergely kijelentésére az SZFE diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.","id":"20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b76013-0ca7-4e24-84ac-429295409112","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Mutatunk_ot_szamot_ha_on_is_ezekre_gondolt_most_nagyon_orulhet","timestamp":"2020. október. 24. 19:45","title":"Mutatunk öt számot, ha ön is ezekre gondolt, most nagyon örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján már találgatni kezdtek, milyen fülhallgatóval léphet majd piacra a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Nem tett le arról a Samsung, hogy még több vetélytársa legyen az Apple AirPods fülesének. Egy védjegykérelem alapján...","id":"20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12cd5b5-fa6c-43a4-91c7-641309e8adf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7d7230-ec52-45df-bb2a-42aa6671aa8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_samsung_galaxy_buds_sound_vedjegy","timestamp":"2020. október. 24. 14:03","title":"Ez lehet a Samsung következő fülhallgatója, vezetékek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]