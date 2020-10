Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","id":"20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4366d426-a53c-4292-922e-73fbea571ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","timestamp":"2020. október. 09. 16:19","title":"Megkapták a fizetésüket a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04be98a9-37ce-4301-ac62-78f781a2e793","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának klasszika-filológus és színháztörténész végzettségű vezetője már évekkel ezelőtt radikálisabb lépéseket tett volna az egyetem bedarálására irányuló törekvésekkel szemben - ám akkor hallgatott higgadtabb vezetőtársaira. A legutóbb időkig nem is sejtette, hogy Vidnyánszkyval konfliktusa van, az antiszemita megjegyzéseket pedig értetlenül fogadta. Portréinterjú.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának klasszika-filológus és színháztörténész végzettségű vezetője...","id":"202041_karsai_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04be98a9-37ce-4301-ac62-78f781a2e793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1834fd23-46c5-4608-866a-35a2fef7f3b6","keywords":null,"link":"/360/202041_karsai_gyorgy","timestamp":"2020. október. 08. 15:00","title":"Karsai György: Minket, a \"libernyák bagázst” hagyják békén a \"hüllőkeltetőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már nem hordott farmerét, amit a cégnél kitisztítanak és eladnak. ","shortLead":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már...","id":"20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad65be39-56ed-4901-b0c9-2bcd86eb2fb5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Már a Levi's-ban is leadhatók a használt ruhák, hogy újra megvehesse őket valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter 2020-as kutatási jelentéséből, amely szerint a nagyobb cégek előrébb járnak, mint a kisebb vállalkozások. Az adminisztrációs folyamatok terén egész jól állnak a magyar piaci szereplők, de az értékesítés és marketing a legtöbb hazai cégnél még javarészt múlt századi eszközökkel folyik. A kutatásból az is kiolvasható: Magyarországon a legnagyobb innovációs motivátor a NAV.","shortLead":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter...","id":"20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea3377-8b36-4e25-8be7-1bdb191d7cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","timestamp":"2020. október. 08. 10:00","title":"A Digiméter megmérte: nagy lendülettel, de kis hatásfokkal állnak át a magyar vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb halálos balesetet okozott egy autóban egy felrobbant légzsák, amit nem is a papír szerinti tulaj vezetett éppen. ","shortLead":"Újabb halálos balesetet okozott egy autóban egy felrobbant légzsák, amit nem is a papír szerinti tulaj vezetett éppen. ","id":"20201009_Tizenotszor_probaltak_figyelmeztetni_egy_auto_tulajat_mielott_kocsija_balesetet_szenvedett_hogy_csereltesse_ki_a_Takata_legzsakjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f902e0-441a-4bf9-aabe-d263f53a1eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f6f8c-9372-4378-8891-e91e2ba8ade0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_Tizenotszor_probaltak_figyelmeztetni_egy_auto_tulajat_mielott_kocsija_balesetet_szenvedett_hogy_csereltesse_ki_a_Takata_legzsakjat","timestamp":"2020. október. 09. 14:54","title":"Tizenötször próbáltak figyelmeztetni egy autóst a légzsákcserére, halálos baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az nem tárgyalás, hogy az Európai Tanács semmilyen kompromisszumra nem hajlandó - jelezték az Európai Parlament tárgyalói.","shortLead":"Az nem tárgyalás, hogy az Európai Tanács semmilyen kompromisszumra nem hajlandó - jelezték az Európai Parlament...","id":"20201008_ep_koltsegvetes_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca87d7-e70f-42aa-baa4-5ca9e8163c97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_ep_koltsegvetes_targyalas","timestamp":"2020. október. 08. 22:25","title":"Az Európai Parlament tárgyalói megszakították a költségvetési tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21d7a0d-0a26-4546-8bf3-81bcb3f02722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2017-es X-Faktor harmadik helyezettje, Gulyás Roland élettársát és annak fiatalkorú fiát bántalmazta. A 17 éves fiatalembernek eltört az állkapocscsontja.","shortLead":"A 2017-es X-Faktor harmadik helyezettje, Gulyás Roland élettársát és annak fiatalkorú fiát bántalmazta. A 17 éves...","id":"20201008_Xfaktor_Gulyas_Roland_bantalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21d7a0d-0a26-4546-8bf3-81bcb3f02722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf25cc4-2298-4152-b9ff-664cd205a34d","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Xfaktor_Gulyas_Roland_bantalmazas","timestamp":"2020. október. 08. 09:42","title":"Ököllel ütött egy fiatalkorú fiút, rendőrök vitték el a volt X-faktorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d63b543f-c914-49c2-91bf-bc3163cbdd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a067e500-a3fe-42ef-a27f-5dff7c716c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Marabu_Feknyuz_A_Kuria_szintet_lep","timestamp":"2020. október. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A Kúria szintet lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]