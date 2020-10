Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása kapcsán megemelt, 15 000 forintos limitnek is. De hogyan lesz mindez biztonságos? Nemes Mátét, a Mastercard digitális fizetésekért felelős szakértőjét kérdeztük.","shortLead":"Az elmúlt időszakban a majdnem minden kártyás fizetés érintésmentesen történt, ez nagyban köszönhető a PIN kód megadása...","id":"20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f90af0-c513-46a1-94d1-ee07e581565f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd7aefa-30ff-4f91-8a06-60e393a6823a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201012_Igy_marad_biztonsagos_az_erintesmentes_fizetes_mastercard","timestamp":"2020. október. 28. 15:30","title":"Valóban az értintésmentes fizetés a legbiztonságosabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","shortLead":"A Spin Master 50 millió dollárt fizetett a játékot tulajdonló cégért.","id":"20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e40313e-0895-4d3d-9828-0d8956f3fd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce460983-407d-4bf2-8bcb-f3fa29c34c7b","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_rubik_kocka_rubik_erno_kanadai_jatekgyar_spin_master","timestamp":"2020. október. 28. 05:15","title":"Elkelt a Rubik-kocka, 15 milliárdért megvette egy kanadai játékgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","shortLead":"Leggyakrabban a megmaradt ételeket öntjük oda.","id":"20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7d42c6-6631-41a8-9b6b-46b45fc8c7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6188dc-b0f0-488a-8499-6ffc17e61d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Meg_mindig_egy_csomo_olyan_haztartasi_hulladekot_ontunk_a_lefolyoba_amit_nem_szabadna","timestamp":"2020. október. 29. 14:59","title":"Még mindig sokan használják szemetesnek a lefolyót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró...","id":"20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83d97c-0315-4998-879e-7e90f091ea08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","timestamp":"2020. október. 29. 07:35","title":"Kiszámoltuk, mennyivel lesz olcsóbb lakást venni a csokosoknak 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","shortLead":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","id":"20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e642e1-854e-4ada-8fcb-cea0dc61d0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","timestamp":"2020. október. 28. 12:11","title":"Drága kellemetlenség: foltot hagy az iPhone 12 töltője az Apple-féle tokokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják segíteni az új törvényjavaslattal. ","shortLead":"Hiányolják az egyeztetést és a garanciákat, a kormány szerint viszont épphogy a rugalmasabb bérezésüket akarják...","id":"20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b722ff86-7774-4671-8b28-ecfcab583cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_kozalkalmazotti_jogviszony_akademiai_dolgozok_ITM","timestamp":"2020. október. 28. 12:18","title":"Keményen nekimentek Palkovicsnak a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztő akadémiai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","shortLead":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","id":"20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8550d0-e4c2-4eb7-a4d2-70d490810328","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 29. 16:10","title":"Határozatban állt ki a színművészetis hallgatók mellett a szombathelyi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az 50 legnagyobb bank gyakran támogat környezetszennyező projekteket egy friss kutatás szerint, pedig néhány belső szabállyal könnyedén meg is akadályozhatnák ezt. Persze csak akkor, ha van erre irányuló akarat. \r

","shortLead":"Az 50 legnagyobb bank gyakran támogat környezetszennyező projekteket egy friss kutatás szerint, pedig néhány belső...","id":"20201028_Kutatas_A_nagy_bankok_nagy_kornyezetpusztitast_finansziroznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e01f1-61e4-4492-a9e7-90326abb1c92","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kutatas_A_nagy_bankok_nagy_kornyezetpusztitast_finansziroznak","timestamp":"2020. október. 29. 12:14","title":"Kiszámolták, mennyivel járulnak hozzá a bankok az élővilág pusztulásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]