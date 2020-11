Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási csalásokból. Ez tehát nem a forgalom, hanem a tiszta profit, legalábbis annak becsült értéke. Az Europol egy tanulmányban összegezte tapasztalataikat, alapos áttekintést nyújtva a szervezett bűnözői csoportok módszereiről, eszközeiről. Ebből kiderül, hogy nemcsak a labdarúgó-mérkőzéseket csalnak el, hanem egyre gyakrabban teniszeredményeket is eltérítenek. És már nemcsak játékosokat vesznek meg, hanem klubokat is.","shortLead":"120 millió euró. Évente ennyi a nyereségük a szervezett bűnözői csoportoknak a sporteseményekkel kapcsolatos fogadási...","id":"20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad846340-e608-4262-96ed-c6ba3e5e3a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_A_maffia_es_a_sportfogadas_alacsony_kockazat_rengeteg_penzert","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Gyanús a végeredmény? Lehet, hogy a maffia bundázta meg a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandcontent","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandcontent/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 02. 07:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához szerencsére nem nyúltak hozzá, nem tették politikailag korrektebbé. Egy SUV, ami szinte úgy megy, mint egy sportszedán.","shortLead":"Az olasz gyártó felfrissítette szabadidőautó kategóriás modelljét, melynek 510 lóerős biturbó V6-os hajtásához...","id":"20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d3d0c3a-8b70-452c-982f-0a8b1860cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634ccc-5681-42c9-a824-d499dcc8d4a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_alfa_romeo_stelvio_quadrifoglio_suv_teszt_divatterepjaro_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Majdnem Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d71a98f-8773-4ec3-afec-19a57573b1fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén 221 fehérorosz tüntetőt vettek őrizetbe, az emberek állítólag már mindenre felkészültek.","shortLead":"A hétvégén 221 fehérorosz tüntetőt vettek őrizetbe, az emberek állítólag már mindenre felkészültek.","id":"20201102_minszk_tuntetes_lovesek_granatok_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d71a98f-8773-4ec3-afec-19a57573b1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e3dbfd-452c-4ba4-8dda-b978c6b39ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_minszk_tuntetes_lovesek_granatok_lukasenka","timestamp":"2020. november. 02. 08:39","title":"Gránátokkal oszlatták a tömeget, százakat tartóztattak le a minszki tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]