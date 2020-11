Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem negyedmilliárdos megbízást.","shortLead":"A békéscsabai piacon közel 8 milliárdért a Swietelsky dolgozhat, de egy másik cég is kapott egy majdnem...","id":"20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf998d-da08-4343-b4a9-0c5599182513","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_8_milliardos_bekescsabai_piac_epul","timestamp":"2020. november. 02. 11:12","title":"8,2 milliárdból fejlesztik a nagybani piacot Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","shortLead":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","id":"20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d3260-26a4-4f44-8d04-1d23b282c72f","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","timestamp":"2020. november. 01. 14:24","title":"\"Ez már nem volt élet számára” - felesége vallomása Sean Connery utolsó éveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","shortLead":"Alapbetegséget egyelőre nem tüntettek fel az elhunyt fiatal férfinál.","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0891d1-1be3-4022-85c0-6780ee2e8457","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_elhunyt_muller_cecilia","timestamp":"2020. november. 02. 12:57","title":"Belehalt a koronavírus-fertőzésbe egy 28 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajjal hajtott személyautók már csak a harmadik helyen állnak az eladásokban.

