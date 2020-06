Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","shortLead":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","id":"20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93edd-fe9a-4896-834f-39b3baeb8829","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 02. 19:19","title":"Megnőtt a válóperek száma a járvány idején Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt a tüntetőket lőtték az egyenruhások.","shortLead":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt...","id":"20200602_louisville_rendorok_george_floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf5d877-3a9b-43f8-86dd-9d842784d132","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_louisville_rendorok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 11:05","title":"Egy étterem-tulajdonost lőttek agyon a rendőrök Louisville-ben, a teste fél napig hevert az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","shortLead":"Összesen 13 kérdésre kell majd választ adni. ","id":"20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898d2f2-8c7e-4559-929f-00fb5c015c65","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_nemzeti_konzultacio_koronavirus_orban","timestamp":"2020. június. 03. 17:05","title":"Megvan a koronavírus miatt indított nemzeti konzultáció első négy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 4. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63792afb-93d6-428d-97f9-78e8899e151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5f1c0-97ad-4cd5-a5f4-22c2e7b2f07b","keywords":null,"link":"/360/20200603_Trianon_Kimondva__Teleki_Pal_nemzetgyulesi_beszede","timestamp":"2020. június. 03. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Teleki Pál nemzetgyűlési beszédét megidézi Gálffi László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki azt írta, szégyelli, hogy a Facebooknál dolgozik.","shortLead":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki...","id":"20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795de2b9-bb20-4482-8b3a-83a7bee2a854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. június. 02. 11:07","title":"Zuckerberg undorodik Trump kiírásától, de 400 Facebook-dolgozó szerint nem eléggé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]