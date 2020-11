Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések pedig akár 2034-ig is érvényesek lehetnek.","shortLead":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések...","id":"20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcd2ee-7171-41ae-9056-d9672f8b8da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","timestamp":"2020. november. 22. 16:02","title":"Rogán volt helyettes államtitkára ül a Nemzeti Koncessziós Iroda élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.","shortLead":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie...","id":"20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162c391-878c-4117-9ca9-3d736dd9422b","keywords":null,"link":"/360/20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","timestamp":"2020. november. 22. 09:00","title":"Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","shortLead":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","id":"20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae62053-aa74-4e18-aef1-dd16e7140654","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 23. 18:18","title":"Megnyitja parkolóját a fővárosi önkormányzat a környéken lakók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes...","id":"20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35c3a3-95aa-4898-bba0-0bac07e9b402","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Ecettel és szódabikarbónával szinte az egész lakást kitakaríthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis átmenetileg.","shortLead":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis...","id":"202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbaf07c-256b-4511-a8d3-830bca8e3561","keywords":null,"link":"/360/202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","timestamp":"2020. november. 22. 08:15","title":"Most akkor több vagy kevesebb gyerek lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt belefér egy komplett család. Ráadásul a teljesítményéhez képest szinte semmit sem fogyaszt. Csak győzzük kifizetni a vételárát.","shortLead":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt...","id":"20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08fd33e-97f3-42b1-9642-9a6c4f03b8a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","timestamp":"2020. november. 22. 17:00","title":"Dehogy halott a dízel: teszten az új BMW 530d kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen, valószínűleg nem kell majd oltani.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház vezetője szerint a populáció azon részét, amely már átesett a koronavírus-fertőzésen...","id":"20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4768a-337f-40a0-8b58-c92e923db66a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_korhazigazgato_fertozott_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2020. november. 23. 12:03","title":"Egy magyar kórházigazgató szerint a koronavírus-fertőzésen átesetteket valószínűleg nem kell beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","shortLead":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","id":"20201122_NNK_influenza_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce744e-a538-404a-989d-7cc4b1bb2c02","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_NNK_influenza_vedooltas","timestamp":"2020. november. 22. 14:44","title":"NNK: az influenza elleni oltás több, mint 70 százalékát már beadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]