[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak kapcsán, hogy az önkormányzat irreálisan nagynak tűnő sikerdíjat fizetett egy korábbi quaestoros ügynökcégnek.","shortLead":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak...","id":"20201010_Hozamleepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3222afd9-215f-4735-9ea3-364c2df76a2c","keywords":null,"link":"/360/20201010_Hozamleepites","timestamp":"2020. október. 10. 13:00","title":"Ingyen is megkapható szolgáltatásért fizethetett 133 milliót Újpest előző vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","shortLead":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","id":"20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bd30b6-8867-4a2a-8590-58e9d77975c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","timestamp":"2020. október. 11. 10:10","title":"Az 5 százalékos lakásáfa is visszaigényelhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav keveredett. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.","shortLead":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav...","id":"20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ba6d0-13b1-4d4d-adf2-d1cfe83eefae","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. október. 10. 21:56","title":"Végzett a katasztrófavédelem, már nem szivárog a klórgáz Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","shortLead":"Az amerikai óriáscég közölte a munkatársakkal, hogy igazgatói engedéllyel állandó jelleggel otthonról is dolgozhatnak.","id":"20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c27c3e-d6ef-41e1-bcb7-00c70e04f87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e33e75d-cad0-4ecb-b3e6-f3a445c53b03","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_A_Microsoftnal_is_allando_lehetoseg_marad_a_tavmunka","timestamp":"2020. október. 11. 14:40","title":"A Microsoftnál is állandó lehetőség marad a távmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]