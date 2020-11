Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan Milosevic montenegrói nagykövetnek Szerbiát.","shortLead":"Montenegró szerint becsmérelte az országot a szerb Vladimir Bozovic. A kiutasításra válaszul kellett elhagynia Tarzan...","id":"20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0694592-8ec0-422c-93f4-6df4c87393f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4ae845-561d-4122-81a5-348ce8503fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_montenegro_szerbia_kiutasitottak_egymas_nagykovetet","timestamp":"2020. november. 29. 08:25","title":"Montenegró és Szerbia kölcsönösen kiutasította egymás nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Államhoz köthető terroristák négy keresztény férfit végeztek ki az indonéziai Celebeszen, egyiküket lefejezték.","shortLead":"Az Iszlám Államhoz köthető terroristák négy keresztény férfit végeztek ki az indonéziai Celebeszen, egyiküket...","id":"20201128_Iszlam_Allam_terrortamadas_lefejezes_kivegzes_keresztenyek_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf6d5-a532-4272-a267-f2ffd71d4a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Iszlam_Allam_terrortamadas_lefejezes_kivegzes_keresztenyek_Indonezia","timestamp":"2020. november. 28. 17:50","title":"Bestiálisan végezték ki keresztény áldozataikat az Iszlám Államhoz köthető dzsihadisták Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor az a baj a terápiával, hogy későn jelentkezik a beteg - magyarázta Merkely Béla.","shortLead":"Sokszor az a baj a terápiával, hogy későn jelentkezik a beteg - magyarázta Merkely Béla.","id":"20201128_merkely_rektor_covid_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2711c7-a599-461f-abec-f9bad28a487d","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_merkely_rektor_covid_kezeles","timestamp":"2020. november. 28. 14:01","title":"Vérhigítóval és vitaminnal kezelte magát a Semmelweis Egyetem koronavírusos rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 78 éves politikus a kutyájával játszott, amikor megcsúszott.","shortLead":"A 78 éves politikus a kutyájával játszott, amikor megcsúszott.","id":"20201130_Joe_Biden_kisebb_balesetet_szenvedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6a197-6dbe-45f0-8d5b-95e35d4ae9c6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Joe_Biden_kisebb_balesetet_szenvedett","timestamp":"2020. november. 30. 05:35","title":"Joe Biden kisebb balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban zuhant a forgalom.","shortLead":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban...","id":"20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36a9bc-7bce-4c23-bca0-49b5c5ba5927","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. november. 28. 14:32","title":"Hatalmasat nőtt a gyógyszertárak forgalma november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]