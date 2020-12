Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, de közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is.","shortLead":"Meghatározták az Európából száműzendő invazív fajok listáját. Az összeállításban szereplő állatok és növények nemcsak...","id":"20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7f7ac-1b73-45c3-bf30-9acaf6f18e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3330489d-6104-43c8-a562-369a3f53c412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_europabol_szamuzendo_invaziv_fajok_listaja","timestamp":"2020. november. 30. 10:03","title":"Mely fajokat kell száműzni Európából? Elkészült a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus forgalmazásával. ","shortLead":"A német gyártó nemcsak az USA-ban, hanem Európában is leállhat a közel öt évtizedes múltra visszatekintő típus...","id":"20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6fb4f1-707a-4bce-8a1e-2ff27d1941e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_eltunhet_a_passat_szedan_a_volkswagen_kinalatabol_arteon","timestamp":"2020. november. 30. 09:21","title":"Eltűnhet a Passat szedán a VW kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","shortLead":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","id":"20201130_barcelona_bukarest_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdb8ed5-75fd-4b5d-a07f-7891298e7fa6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_barcelona_bukarest_fradi","timestamp":"2020. november. 30. 14:10","title":"A Barcelona megrázta a pofonfát: kiírta a Facebookra, hogy indulnak Bukarestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","id":"20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e33f731-c8cd-4789-ab48-eac74481193b","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","timestamp":"2020. december. 01. 15:20","title":"A Pfizer vakcinája december végén kaphat engedélyt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be494666-7069-4507-a338-8a020e925428","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből, a kamaszkor aligha lenne az elsőként megjelöltek közt. Ám ha a legmozgalmasabb, esetleg a lelkileg legmegterhelőbb időszakot kérdeznénk, valószínűleg a kamaszkor vinné el a pálmát. ","shortLead":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből...","id":"20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be494666-7069-4507-a338-8a020e925428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62aa0f1a-4c1d-4297-bca9-a276041d30bb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","timestamp":"2020. december. 01. 13:30","title":"L.Stipkovits Erika: Így lehetünk boldogok a kamasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","shortLead":"A Kazinczy utcában kapott lángra egy lakás. Egy tűzoltó is megsérülhetett a balesetben.","id":"20201130_Paneltz_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb3e67c-af68-4ad8-a4ee-a23d80373566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d1ef6a-5100-4dc1-8a25-538692602fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Paneltz_Kispest","timestamp":"2020. november. 30. 05:23","title":"Hatalmas paneltűz volt Kispesten, négy embert kimenekítettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]