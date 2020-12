Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","shortLead":"Több nőt is prostitúcióra kényszerített a tabi férfi.","id":"20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43891e67-e97d-42ac-8e79-3cda62a1fccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd3506-603e-481b-b902-3a95294409f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_emberkereskedo_prostitucio_tab","timestamp":"2020. december. 16. 22:09","title":"Emberkereskedőre csaptak le a rendőrök – Videón, ahogy elfogják a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","shortLead":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","id":"20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344bca58-223f-434a-ac86-99c707ff8a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. december. 16. 14:22","title":"Az iráni elnök szerint Trump egy terrorista, és jó, hogy elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88410d87-9bc2-4106-91a7-850221187bb5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201217_Marabu_Feknyuz_Mindjart_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88410d87-9bc2-4106-91a7-850221187bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea552af-2277-47c5-b4ac-f9f74a89ead3","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Marabu_Feknyuz_Mindjart_vege","timestamp":"2020. december. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindjárt vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak a felhasználókról. Most ezeket az információkat közzé is teszik az appok mellett.","shortLead":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak...","id":"20201216_apple_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e9fd00-e7eb-46ee-8d42-5ee4a0ffcfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_app_store","timestamp":"2020. december. 16. 13:11","title":"Új információk jelennek meg az alkalmazásoknál az App Store-ban, érdemes lesz elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","shortLead":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","id":"20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19abff-d3f0-417c-8750-396b608bf8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","timestamp":"2020. december. 17. 15:10","title":"Kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogy Tom Cruise őrjöng a Mission: Impossible forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","shortLead":"A Gyűrűk ura Gandalfja Londonban kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját.","id":"20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782d8977-6d91-43ea-a5ac-ae2f193bbe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bf0c5b-c9d2-4bbd-984a-145d6c41c3c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_gandalf_gyuruk_ura_koronavirus_vakcina_oltas_ian_mckellen","timestamp":"2020. december. 17. 18:05","title":"Sir Ian McKellen is beoltatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett – mondja Szabó Simon. A színész a segítségnyújtásban látja az esélyét annak, hogy ebből az évből még valami jót kihozzunk. ","shortLead":"A karantén időszaka azért is szélsőséges volt idén, mert volt, aki meghízott, és volt, akinek nélkülöznie kellett –...","id":"20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f03c51-b051-48d4-b2fa-7c43f89569d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5698c6-94d7-4d1b-8e75-e5ea922f0438","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Szabo_Simon_2020at_meg_kell_menteni","timestamp":"2020. december. 17. 12:00","title":"Szabó Simon: 2020-at meg kell menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","shortLead":"Ők lehetnek a járvány nyolcadik és a kilencedik mentős áldozata.","id":"20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faef2db-5516-446d-b09b-8cc04a50629c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_meghalt_ket_mentoapolo","timestamp":"2020. december. 16. 19:12","title":"Meghalt újabb két mentőápoló a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]