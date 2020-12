Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.

\r

Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.

\r

Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei

Az amerikai színész harmadszorra sem hagyta szó nélkül a magyar miniszterelnök politikáját. Az amerikai színész harmadszorra sem hagyta szó nélkül a magyar miniszterelnök politikáját. Clooney szerint nehezebb dolga lesz Orbán Viktornak, ha Joe Biden hivatalba lép

Az amerikai Compology mesterséges intelligenciája 2013 óta mintegy 80 millió felvételt dolgozott fel, hogy könnyebb legyen a szelektív hulladék feldolgozása.

162 ezer kamerát szereltek az amerikai kukákba

Gulzira „bűne" az volt, hogy túl sok időt töltött a rokonainál, Kazahsztánban.

A nő, aki kijutott a kínai ujgur átnevelő táborból

1885-ben a korszak Jamie Olivere készítette el a dobostortát, amelyet sikere miatt azóta is sokan hamisítanak. Ezt elégelték meg magyar cukrászok és az eredeti receptúra alapján készítették újra a süteményt. A Bergmann-család amúgy is a minőségre esküdött fel, a hagyományokat generációkon keresztül igyekszik átörökíteni. Cukrász dinasztiák, második rész.

1885-ben a korszak Jamie Olivere készítette el a dobostortát, amelyet sikere miatt azóta is sokan hamisítanak. Ezt elégelték meg magyar cukrászok és az eredeti receptúra alapján készítették újra a süteményt.

Doku360: Összeültek a magyar cukrászok, hogy megmentsék a dobostortát

A magányt rosszul viseli, a családja nélkül legfeljebb három hétig bírja. Szenvedélyes zenész, de a bokszot is kipróbálta. A fotózásra viszont háklis. Kollégája, Kőhalmi Zoltán készített vele interjút.

A magányt rosszul viseli, a családja nélkül legfeljebb három hétig bírja. Szenvedélyes zenész, de a bokszot is kipróbálta.

Hadházi László: Egy barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok

Paul Manafortot korábban hét és fél évre ítélték az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért. Összeesküvésért elítélt kampánymenedzsere is kegyelmet kapott Trumptól

Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni. De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.

Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni.

De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.

Az év vége az öngondoskodás ideje, de hogyan vágjunk bele?