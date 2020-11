Igazi szenzáció volt az LG Project Explorer kezdeményezésének gyümölcse, az LG Wing telefon, amely egészen újszerűen valósította meg az összecsukást, valamint a dupla kijelzőt. Arról, hogy ez a megoldás mennyire praktikus, lehet vitatkozni, talán éppen ezért gondolkozik a gyártó más elképzelések megvalósításán is.

Szokás szerint ezúttal is a holland LetsGoDigital oldal mutatott be egy igen különleges LG-szabadalmat, egy feltekerhető telefont. (Az illusztrációkat is az oldal készítette a tervek alapján.) Persze nem a klasszikus értelemben vett feltekerésről van szó: a gördíthető kijelzőt ugyanis csúszómechanizmussal ötvözik.

© LetsGoDigital

A még tavaly augusztusban benyújtott szabadalomban szereplő eszköz a legkompaktabb formájában olyan, mint egy ívelt szélű képernyővel ellátott telefon. Az oldalai azonban kicsúszhatnak, és a kijelző tabletszerűvé alakítható. Kihúzás után az OLED-es képernyő területe a duplájára növekszik. A kijelzőt jól védi a fémház, a keretet pedig markolatként lehet használni. Egyébként a kihúzott képernyőrész akár egy virtuális billentyűzetet is megjeleníthetne, ami azért is ideális, mert a billentyűzet ekkor lényegesen nagyobb lenne az álló móddal összehasonlítva.

© LetsGoDigital

A feltekerhető telefonhoz képest ez az elképzelés lehetővé tenné a képernyő be- és kihúzható területének minimalizálását, és ezzel jól csökkenthető volna a kopás. A megoldás arra is lehetőséget kínál, hogy a felhasználó, ha úgy adódik, csak az egyik oldalt húzza ki.

Ez így nagyon jól hangzik, azonban a megvalósításnak komoly kihívásokkal kell szembe néznie. A gyártónak olyan mechanizmusokat is meg kell valósítania, amelyek rögzítik a kicsúsztatható részeket a helyükön, és megakadályozzák a túl gyors be- és kihúzódást, ami megtörheti a rugalmas képernyőt. Bár a szabadalmi képeken nincsen látható hangszóró vagy és/vagy kamera, a dokumentációban az szerepel, hogy ezeket az összetevőket is beépítik.

© LetsGoDigital

Időközben az is kiderült, hogy mi lehet az új eszköz neve – hát az LG Wing elnevezés után cseppet sem vagyunk meglepve. A gyártó védjegybejelentést nyújtott be az EUIPO-hoz (Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala) az LG Rollable névre. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy korábban már több névváltozatra is bejegyzést kértek, például LG The Roll, LG Double Roll, LG Bi-Roll és LG Roll Canvas, de valamennyi közül leginkább az LG Rollable név tűnik a befutónak. Olyan értesülések is vannak, hogy akár már jövő márciusban megjelenhet ez a telefon.

