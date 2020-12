Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és próbálkozások vannak tantermi, munkahelyi környezetben, repülőkön, sőt még futballstadionokban is.","shortLead":"Egyelőre kétséges, milyen eljárásokkal lehet kiűzni a vírust a zárt helyekről. Többé-kevésbé tudományos ötletek és...","id":"202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667a240c-8442-4907-82ee-a7b8ac71d638","keywords":null,"link":"/360/202051__virustalanitas__koronan_innen_ibolyan_tul__szivas__levegoben_lebego","timestamp":"2020. december. 29. 07:00","title":"Koronavírus ellen: hogyan lehet fertőtleníteni termekben, szobákban, repülőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","shortLead":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","id":"20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d3a4cf-7600-4bbb-b3c0-d307663ef2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","timestamp":"2020. december. 28. 13:18","title":"Egy év után befejezték a nyomozást a gellérthegyi rablások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","shortLead":"Horst Seehofer úgy látja: az oltásnak önkéntesnek kell maradnia, az állam pedig nem gyámkodhat a polgárok felett.","id":"20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e5fbe9-eb89-475e-b3f1-fe4b48e9a2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_horst_seehofer_koronavirus_fertozes_vakcina_jogok","timestamp":"2020. december. 27. 17:46","title":"A német belügyminiszter szerint nem lehet több joguk azoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a 63 éves férfinak lettek volna társai.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a 63 éves férfinak lettek volna társai.","id":"20201228_nashville_robbantas_lakokocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08821580-6b91-4c22-980b-404b932d462b","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_nashville_robbantas_lakokocsi","timestamp":"2020. december. 28. 05:33","title":"Egy helyi lakos volt a nashville-i robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","shortLead":"Több gondozott már kórházba is került. A dolgozók között is vannak fertőzöttek, ők karanténba kerültek.","id":"20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f4e9-6bf3-4c6c-be6f-03a7ec7f1a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_idosotthon_magyarboly_sok_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 20:54","title":"Majdnem mindenki koronavírusos egy magyarbólyi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","shortLead":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","id":"20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ec0d-3377-469a-bf39-c4f2dcb378f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. december. 28. 07:22","title":"Matolcsy: Az ellenzék a spekulációt és a potyautas-stratégiákat támogatná, ha hatalomra kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú kompakt szabadidőautó 245 lóerős teljesítményű.","id":"20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2230a3a1-21cf-449d-81c3-6fc9e496a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1caf-527c-47b7-9c6a-5b61794bf88b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_bearaztak_a_zold_rendszamos_vw_tiguant","timestamp":"2020. december. 28. 06:41","title":"Beárazták a zöld rendszámos VW Tiguant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]