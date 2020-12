Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése. A csapatot a Microsoft is segíti.

Ransomware Task Force (RTF) néven új munkacsoport alakult, melynek legfőbb célja a zsarolóvírusok okozta fenyegetések elhárítása. A koalíció létrejötte több mint aktuális, a szakemberek ugyanis azt jósolják, hogy jövőre még több ilyen kártevővel lesz dolga az internetezőknek.

Az RTF azonban nem csak a felhasználói oldalt segítené: terveik közt szerepel például szakértői jelentések készítése, a már meglévő biztonsági rendszerek kiértékelése és fejlesztése, valamint ágazatokon átnyúló együttműködések. A koalíció mindemellett úgy véli: a partnerek közreműködésével olyan megoldások születhetnek, amelyek valamennyi iparági szereplőt hatékonyabbá tehetik a zsarolóvírus-támadások kivédésében.

Az RTF csapatát már 19 vállalat alkotja, de másokat is várnak. A kezdeményezéshez olyan nagyobb nevek is csatlakoztak, mint a Microsoft és a McAfee. A tagok vállalták, hogy a területükön szerzett tapasztalatokat folyamatosan cserélgetik majd, illetve közös tanácskozások is lesznek, hogy minél felkészültebbek legyenek a zsarolóvírusok témájában.

